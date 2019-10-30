خطوات العناية بالبشرة المختلطة... لا تهملي أياً منها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:45 صباحاً - تحتاج البشرة المختلطة الى اتباع روتين عناية يشتمل على خطوات ومكونات تعالج مختلف المشاكل التي قد يصاب بها هذا النوع من البشرة، لا سيما أنها تجمع بين نوعين من أنواع البشرة، هما البشرة الجافة، والبشرة الدهنية التي تمتد على طول وسط الوجه، أي الأنف والذقن والجبهة. بالتالي، إذا كنت تمتلكين بشرة مختلطة، سنعرفك في ما يلي، الى أهم خطوات العناية بالبشرة المختلطة، فلا تهمليها، لأنها ستساعدك في الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة على الداوم.



غسول الوجه

غسول الوجه



يعد تنظيف البشرة من أهم خطوات العناية بالبشرة المختلطة، لكن احرصي على اختيار أنواع غسول الوجه التي تزيل الأوساخ والزيوت والدهون الموجودة على سطح البشرة، وفي الوقت نفسه لا تسبب أي جفاف للبشرة، على أن تستخدمي غسول الوجه يومياً، في الصباح والمساء، مما يساعدك في الحفاظ على بشرة ندية، ومكافحة ظهور البثور وحب الشباب.



التونر

التونر



الخطوة الثانية في روتين العناية بالبشرة المختلفة، هي استخدام التونر، فهو يعمل على تحقيق التوازن بين درجة الحموضة في الجلد وإزالة خلايا الجلد الميت. وهذا التوازن يساعد البشرة في امتصاص منتجات ومستحضرات العناية بالبشرة بشكل أفضل، مما يؤدي الى تحقيق النتائج المرجوة، وتعزيز فاعلية روتين العناية بالبشرة الذي تتبعينه. استخدميه في الصباح والمساء.



كريم الترطيب

كريم الترطيب



ترطيب البشرة هو الخطوة الثالثة في روتين العناية بالبشرة المختلطة، إلا أنه عليك الحرص على اختيار مرطب خفيف الوزن يوفر لك ترطيباً صحياً لبشرتك، من دون أن يسبب في إفراز زيوت زائدة على سطح البشرة، مما يعمل على منحك بشرة صحية ندية خالية من اللمعان المزعج، وذات ملمس حريري. استخدميه في الصباح المساء.



الواقي الشمسي

الواقي الشمسي



الواقي الشمسي هو الخطوة الضرورية في روتين العناية بأنواع البشرة كافة، لا سيما البشرة المختلفة، فهي يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، التي تسبب الشيخوخة المبكرة للبشرة وإصابتها بالتصبغات وغيرها... لكن احرصي على استخدام واقيات الشمس الغنية بأكسيد الزنك، وهو مكون رائع للبشرة المختلفة. استخدميه مرة في الصباح.

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السيروم

السيروم



السيروم هو مستحضر يحتوي على جزيئات صغيرة جداً تستهدف مشاكل جلدية معينة، وهو خطوة ضرورية في روتين العناية بالبشرة المختلطة. استخدميه في الصباح والمساء، فهو سيساعدك في تحقيق أهدافك المتعلقة بتوفير العناية القصوى ببشرتك. احرصي على اختيار أنواع السيروم التي تحتوي على حمض الساليسيليك وزيت شجرة الشاي، أو تلك التي تشتمل على الريتينول.



ماسك الوجه

ماسك الوجه



يعد ماسك الوجه الخطوة الضرورية الأخيرة في روتين العناية بالبشرة المختلفة، لكن احرصي على اختيار أقنعة الوجه التي تستهدف احتياجات بشرتك، مثل الخطوط الدقيقة، التجاعيد، تفتيح البشرة، ترطيب البشرة.... كذلك، استخدمي ماسكات الوجه التي تشتمل على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، التي تغذي البشرة وتكافح التجاعيد وتجعلها أكثر توهجاً وإشراقاً.

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