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10 قصات شعر كاريه ساحرة من النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:45 صباحاً - اعتمدت الكثير من النجمات مؤخرًا على قصة الشعر الكاريه، بأكثر من طريقة مختلفة وعصرية لهذا اللوك المميز لصاحبات الشعر القصير، وكل نجمة اختارت لون الصبغة والتسريحة المميزة التي منحتها اطلالة خلابة.

وإن كنتِ على وشك التفكير في قصّ شعرِك، فربما ستفكرين بقصة الشعر الكاريه، بعد مشاهدة صور هؤلاء النجمات بتسريحات مميزة لتختاري الأنسب لكِ.


قصة الكاريه مع الشعر الأسود المموج من Mila Kunis

قصة الكاريه مع الشعر الأسود المموج من Mila Kunis
قصة الكاريه مع الشعر الأسود المموج من Mila Kunis



اعتمدت النجمة العالمية Mila Kunis على الشعر الكاريه باللون الأسود، مع قصة مميزة للغرة العريضة غير متساوية الطول من الأطراف، ولكنها كثيفة وجذابة، مع شعر مموج بطريقة بسيطة للغاية.


الشعر الكاريه الأشقر مع فرق المنتصف على طريقة Hailey Baldwin

 

الشعر الكاريه الأشقر مع فرق المنتصف على طريقة Hailey Baldwin
الشعر الكاريه الأشقر مع فرق المنتصف على طريقة Hailey Baldwin


أما Hailey Baldwin فقد اختارت الشعر الكاريه الأشقر، ولكنها اعتمدته بطريقة فوضوية قليلًا مع الخصلات المموجة، والفرق المنتصف للوك كلاسيكي بسيط وناعم.

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لون جريء للشعر الكاريه على جنب من Cara Delevingne

لون جريء للشعر الكاريه على جنب من Cara Delevingne
لون جريء للشعر الكاريه على جنب من Cara Delevingne



أما Cara Delevingne فقد اختارت اللون الرمادي الجريء، مع الشعر الأملس والفرق على جنب، مناسبة للصبيّة الجريئة، والتي تبحث عن تسريحة ولوك لافت للأنظار.


قصة الكاريه مع الغرة العريضة من Charli XCX

 

​​قصة الكاريه مع الغرة العريضة من Charli XCX
قصة الكاريه مع الغرة العريضة من Charli XCX


اختارت Charli XCX الكاريه المموج مع الغرة العريضة الخفيفة من الأطراف، واعتمدت صبغة اللون الأحمر فقط للأطراف، للمسة مختلفة، بدت متناغمة مع مكياج عيونها الفاقع.

بهذا الألبوم إليكِ 10 قصات شعر كاريه ساحرة من النجمات .. أيّ واحدة أعجبتكِ أكثر؟

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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