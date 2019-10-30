عطور رجالية لا تستطيع المرأة مقاومتها

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:45 صباحاً - يعد أختيار العطر المناسب أحد أهم عناصر أكتمال أناقة الرجل العصرية، فلا تكتمل إطلالة الرجل دون العطر المناسب الذي يكمل للرجل إطلالاته العصرية.
ويبحث الكثير من عشاق وذواقي العطور عن أفضل العطور الرجالية لجذب المرأة، وفي هذا التقرير سنستعرض مجموعة من أفضل العطور الرجالية التي لا تستطيع المرأة مقاومتها.
L'homme Prada
يتميز بالرائحة الهادئة للغاية، ويحوي مزيجا من العنبر والمسك.
Mont Blanc Emblem intese
ويتميز هذا العطر بالثبات الطويل على الجلد، وقوة رائحته تبرز قوة شخصية الرجل، ومكون من نكهات الفواكه التي تتصدرها رائحة التفاح الجذاب.
Creed Aventus
وهو عطر مكون من روائح الأناناس والمسك والأخشاب العطرية، ووضع جورج أرماني خلطة سحرية في هذا العطر لجذب المرأة.
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