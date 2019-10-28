الجندي: ضرب الزوجة غير جائز شرعا.. "أصبحت محمية بالقانون"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجوز ضرب الزوجة شرعا، لأنها في حماية القانون بالرغم من أنها زوجة، موضحًا أن الزوجة أصبحت محمية بنصوص القانون، والدولة أصبحت طرفا في القضية شاء من شاء وأبى من أبى، سواء كانت هذه المرأة في عصمة زوجها أو مطلقة.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC": "ضرب الزوجة غير مقبول لا شرعا ولا دينا ولا فقها ولا عرفا ولا أدبا ولا خلقا، وهي محمية بالقانون رغم أنها زوجة".