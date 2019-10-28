"خدشت حيائي".. سائق يتقدم بمحضر ضد "فتاة" في الكويت

تلقت السلطات الأمنية في الكويت محضرا غريبا من نوعه، ففي معظم الحالات تتقدم الفتيات بمحاضر ضد رجالا خدشوا حيائهن، ولكن ما حدث صباح اليوم الإثنين أن سائق سيارة أخرى تقدم للمخفر، ضد فتاة كانت في مركبة بجانبه وقال إنها خدشت حياءه.

وقال السائق، بحسب ما جاء في صحيفة "الرأي" الكويتية، إن الفتاة لاحقته بعد خلاف على أولوية المرور في أحد الشوارع بمحافظة حولي، وأشارت له بفعل فاضح.

وقال مصدر أمني يحقق في تلك الواقعة، "المشتكي قدم بيانات مركبة الفتاة، وجارٍ استدعاؤها للتحقيق وأخذ أقوالها في الشكوى المقدمة بحقها".