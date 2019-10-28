ببنطلون رجالي وكاب تحل مشاكل الطرق.. المهندسة وفاء الإسكندرانية "مش بيهمها نوة"

كونها أنثى لم يقلل من عزيمتها، أو يجعلها واحدة ممن يرتادون المكاتب بسبب جنسهم، بل قررت أن تكون في الشارع، "مهندسة" يدا بيد مع العمال، تغرق في تفاصيل العمل ولا تشعرهم بفرق بينها وبينهن، هكذا استطاعت المهندسة وفاء أن تكون استثنائية.

تعرض نفسها للمخاطر حتى فى نوات الشتاء، تتجول لتقصد الشوارع الغارقة فى الإسكندرية برفقة العمال والفنيين ومعهم سيارات الكسح وسحب المياه، لحل مشكلات الصرف الصحى فى الأحياء والقرى، تتخلى عن "قعدة المكاتب" لتنزل إلى المحال والمنازل، تتسلق البلوكات الخرسانية الضخمة المطلة على كورنيش البحر بمنطقة بحرى برفقة مجموعة من العمال والفنيين لتحل مشكلة خاصة بمحطة رفع مياه الأمطار هناك.

تحكى المهندسة وفاء السيد، مدير عام إدارة الصرف الصحى بحى الجمرك: "العمال بيطمنوا وأنا وسطيهم، وأنا اللى بأمنهم، لما يتعرضوا لمشاكل فى الشارع بتصدى ليها بكل حزم".

ببنطلون رجالى، يعلوه "فيست أصفر" وكاب، هكذا تطل المهندسة الميدانية، لتتجول فى الشوارع التى تشهد ارتفاعاً فى منسوب المياه: "بقالى 30 سنة فى شركة الصرف وكنت متولية مشروعات ومسكت الإدارة من شهرين ومابحبش قعدة المكاتب".

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خلال الـ12 عاماً الأولى لها فى الشركة كانت تتولى تنفيذ المشروعات والإشراف عليها: "اتعودت أنزل الشارع وطبقت ده لما توليت إدارة محطة الجمرك مع العمال"، إذ تدير نحو 130 عامل تشغيل وفنياً وإدارياً ومهندساً.

تتعرض "وفاء" لمخاطر جمة، كان آخرها محاولة اعتداء بلطجى عليهم أثناء العمل فى الشارع خلال النوة الأخيرة التى ضربت الإسكندرية: "لازم إيدى فى إيد العمال، لازم يشعروا إنى بحميهم من أى مشكلة من ضابط مرور، أو بلطجية.. يوم النوة اتهجم علينا بلطجى واتصلت ببوليس النجدة، وأنقذت لموقف".