الفتيات الأكثر استهلاكا لـ"المعسل".. وارتفاع مبيعاته 50% خلال الشتاء

ربما هو تصريح غير متوقع من محمود لولو، رئيس شعبة الأدخنة بغرفة القاهرة، ولكنه قال إن الفتيات هن الأكثر استهلاكا لمعسل الفواكه، الذي يباع في المقاهي والكافيهات، موضحا ارتفاع مبيعات الأدخنة بنسبة تصل لـ50% خلال الشتاء.

وأضاف لولو، أن فصل الشتاء يرفع مبيعات الأدخنة بنسبة 50% مقارنة بمعدلات الاستهلاك فى فصل الصيف، نتيجة زيادة الطلب من جانب أصحاب المقاهى وبعض شرائح المستهلكين فى المحافظات.

وأكد، لـ"الوطن"، أن المستهلكين فى محافظات الصعيد، خاصة أسيوط، بجانب عدد من محافظات الوجه البحرى مثل بورسعيد والسويس والإسماعيلية، يفضلون استخدام "معسل القص" وهو المعسل المضاف إليه العسل الأسود.

وأشار إلى أن الفئة العمرية الأكثر استهلاكاً لمنتجات المعسل "ذات النكهة"، تتركز فى سن 18 سنة فما فوق، كاشفاً أن الفتيات والسيدات الأكثر استهلاكاً لهذه النوعية من المنتجات، مقارنة بالشباب، وهو ما أرجعه إلى تعدد وانتشار المقاهى.

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وذكر أن تراجع الدولار خلال الفترة الماضية ساهم فى هدوء الأسعار، متوقعاً عدم زيادة الأسعار الفترة المقبلة.

وطبقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، فهناك قرابة 1.5 مليون مقهى وكافيه فى جميع محافظات مصر غير رسمية، ونحو 100 ألف مقهى بمحافظة القاهرة والمرخص 20 ألفاً، مما يفقد الدولة أكثر من 22 مليار جنيه ضرائب سنوياً.

وقدرت إحصائية لشعبة الدخان باتحاد الصناعات حجم إيرادات المعسل فى مصر بـ25 مليار جنيه سنوياً، وأكدت الإحصائية أن 17% من المصريين وقتها، أى نحو 14 مليون شخص، يدخنون وتصل التكلفة الاقتصادية للتدخين إلى 6% تقريباً من متوسط الدخل الشهرى للأسرة المصرية.

ويستهلك المصريون سجائر وشيشة بقيمة 36 مليار جنيه سنوياً، وفقاً لنتائج الدراسات، التى أعدها صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن.