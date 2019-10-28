أزهري يوضح الفرق بين الطلاق وفسخ الزواج

إنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين، الأمر الذي يربطه الكثيرون بالطلاق، لكن مصطلح آخر يحقق المعنى ذاته وهو "فسخ الزواج" الذي يعتقد بأنه المرادف لمعنى الطلاق، لكن أمور كثيرة مختلفة بين المصطلحين.

وفي حديثه لـ"هن"، أوضح الدكتور أحمد مدكور، أحد علماء الأزهر الشريف، الفرق بين المفهومين من حيث التعريف والأسباب.

التعريف

الطلاق

الطلاق هو إنهاء العلاقة الزوجية ويحدث من قبل الزوج، كما أنه له ألفاظه المحددة بذلك وهي "أنتِ طالق ثلاثًا"

فسخ الزواج

يكون الفسخ بنقض عقد الزوجية وكأنه لم يكن من أصله، ويتم ذلك عن طريق القاضي أو بحكم الشرعي.

الأسباب

الطلاق

يحدث الطلاق لأسباب متعددة ربما يأتي من رغبة الطرفين في الإنفصال، أو لوقوع ضرر على الزوجة لتطلب الطلاق.

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الفسخ

فسخ الزواج يحدث حينما يوجد سبب يتطلب لذلك ويبيحه، مثل إذا ارتد الزوج عن الإسلام، إذا فقد الزوج عقله، أو إذا أصبح مدمنًا للمخدرات، أو إذا امتنع الزوج عن النفقة على الزوجة.

رضا الزوج

الطلاق

يتم الطلاق برضا الزوج واختياره وذلك من خلاله قوله لفظ الطلاق.

الفسخ

لا يتطلب الفسخ رضا الزوج، فهو يقع بحكم الشرع أو القاضي بغض النظر عن رضا الزوج.

رجعة الزوجة للزوج مرة أخرى

الطلاق

يحق للرجل عودة زوجته إلى عصمته مرة أخرى مادامت في أشهر العدة، إلا إذا طلقها الطلقة البائنة بينونة كبرى.

الفسخ

لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها.