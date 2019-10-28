بصوت ملؤه الخشوع، ردد الفنان أحمد سعد الأذان لابن شقيقته الصغير فور ولادته، ووثق تلك اللحظة بمقطع مصور شاركه مع جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب الفنان أحمد سعد في تعليقه على الفيديو، "ده ابن أختي ودي أول لحظة ليه في الدنيا، عارفين ليه أول لما بنتولد بيأذن في ودنك الأذان. ولما بتموت بيصلوا عليك بعد الإقامة؟، عشان الدنيا كلها عند الله قد الوقت بين الأذان والإقامة، والله أعلم.. إحنا بس اللي مكبرين الموضوع".
المقطع المصور لاقى تفاعلا كبيرا من متابعي أحمد سعد أغلبهم كانوا من المعجبين بصوته في ترديد الأذان، حيث قال أحد المعلقين، "صوتك ماشاء الله عذب وجميل اوهبه لله، أكمل قراءات القرآن"، وقال آخر، "ماشاء آلله ربنا يحفظك صوتك جميل جدأ"، و"ماشاء الله ربنا يبارك فيه وعقبال ياابني يرزقك بالذرية الصالحة ويرزق كل مشتاق".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أحمد سعد يؤذن لمولود شقيقته.. ومتابعون: صوتك عذب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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