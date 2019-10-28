بشرى تخفي الهالات السوداء أسفل العينين.. استوحي منها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

اعتادت الفنانة بشرى، على استعراض جمالها، ومشاركة مُحبيها ومتابعيها خطوات العناية ببشرتها، وذلك بنشر فيديوهات وصور لها من حين لآخر وهي تخضع لتطبيق مستحضرات التجميل، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام".

وكشفت "بشرى" حديثًا في فيديو جديد عن طريقة معينة تتبعها للحفاظ على مظهر بشرتها بشكل شبابي خالي من علامات الإرهاق، ولإخفاء الهالات السوداء، من لمسات خبيرة التجميل Mellina.

وقالت في الفيديو الذي نشرته، إنها تضع خافي أو مصحح للعيوب أقرب للون البرتقالي forever Concealer، موضحة أن بعض الفتيات من الممكن أن ينفرن من لونه الملحوظ، لكن أكدت أن بعد تطبيقه ووضع كريم الأساس "فونديشن" فوقه يظهر بشكل طبيعي جدًا.

يعمل هذا الكونسيلر على توحد لون البشرة ويخفي الهالات السوداء نهائيًا بفضل طبقته السميكة، يمكنكِ أيضًا استعماله كممحاة لتصليح المكياج إذا أخطأتِ.