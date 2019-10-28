بـ"البيلاتس".. "أديل" تكشف سر فقدان نصف وزنها في وقت قياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

فاجأت المغنية العالمية أديل Adele جمهورها، إذ ظهرت خلال حضورها عيد ميلاد النجم العالمي دريك، وقد فقدت الكثير من وزنها، ما أثار موجة من التساؤلات حول أسباب ذلك، وما الحمية التي اتبعتها للوصول لتلك النتائج في هذا الوقت القياسي.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن السر وراء فقدان أديل وزنها يرجع لاتباعها رياضة البيلاتس، وهي عبارة عن مجموعة من الحركات البدنية وأنماط التنفس، التي تعمل على تقوية العضلات الداخلية للجسم، وتساعد على إنقاص الوزن وشد الجسم.

ونشأت تمارين البيلاتس وتطورت على يد الملاكم الألماني "جوزيف بيلاتس"، الذي أدخل تعديلات على كل الحركات البدنية، الذي كان يمارسها، ثم ابتكر معدات خاصة لشد القدمين واليدين والرقبة والكتفين، ومنذ ذلك لاقت هذه التمرينات شعبية واسعة خاصة بين المشاهير، لأنها مناسبة لجميع الفئات العمرية.

يتضمن روتين تمارين البيلاتس عادة من 25 إلى 50 تمرينًا بدنيًا وعقليًا، وتتم التدريبات عادة بترتيب معين، وقد تبدو التمارين بسيطة لكنها تتطلب الكثير من الدقة والتحكم والتركيز والقدرة على التنفس بطريقة صحيحة.

وأوضح خبير اللياقة البدنية الكابتن مصطفى النجار، أنّ رياضة البيلاتس من أفضل التمارين التي تعمل على إنقاص الوزن بطريقة سريعة وفعالة، خاصّة منطقتي الخصر والأرداف دون إلحاق الضرر بالجسم والصحة، إذ تعمل على تقوية العضلات وتحسين عملية التنفس، وتساعد في التخلص من ألم المفاصل والاكتئاب.

Advertisements

نستعرض بعض تمارين "ستوت بلاتس" التي يمكن ممارستها يوميًا في المنزل للتمتع بجسم رشيق وصحي، وفقا لـ"النجار" في تصريحه لـ"الخليج 365".

- يمكنك فرد الجسم على الأرض مع تشابك اليدين خلف الرأس ومد الساقين لأعلى، ثم استلقاء جسمك ناحية الجهة اليسرى مع رفع الرأس والرقبة والكتفين عن الأرض، ورفع ركبتك اليسرى باتجاه الصدر لمدة 20 مرة لكل اتجاه.

- اجعل جسمك في حالة استرخاء، ثم ارفع الرأس والساقين للأعلى مع الحفاظ على إبقاء ظهرك مفرودًا على الأرض، وتحريك اليدين للأعلى والأسفل لمدة 10 مرات.

- استلقِ على الأرض واحرص على جعل الساقين ممدودتان، ثم ادفع الجزء العلوي من جسمك نحو الأمام مع شد البطن الى الداخل، والحفاظ على التنفس بطريقة صحيحة، ويفضل تكرار التمرين 10 مرات.

- يعتمد هذا التمرين على الوقوف بشكل مستقيم مع تباعد القدمين ورفع الذراع تجاه اليمين متجهًا إلى الأعلى.