بشعر أحمر.. نيولوك جديد لابنة شريف منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

اعتادت خبيرة التجميل أسما ابنته الفنان شريف منير، اتباع أحدث تقاليع الموضة والأزياء، والظهور أمام جمهورها من وقت إلى الآخر بإطلالة غير اعتيادية ومميزة تجذب الانتباه.

واعتمدت "أسما" نيولوك جديد نشرت صوره عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بقصة الشعر الكاريه بلون جريء وهو "الأحمر الناري Fiery Red"، ونسقت طلتها الجديدة مع نظارة شمس سوداء دائرية الشكل.

تصدر اللون الأحمر الناري Fiery Red منصات الأزياء العالمية ويعد من أحدث اتجاهات الألوان، ولم يقتصر فقط على تصفيفات الشعر والمكياج، بل يمكنك ارتدائه أيضًا خلال السهرات الليلية.

ويفضل تنسيقه مع ألوان هادئة خالية من أي تطريزات أو نقوش، أو مع بنطلون من الساتان المزين بالريش وبلوزة من ماركيز الميدا، تجنبا للمبالغة، وفقًا لـ "معهد Pantone Color Institute.