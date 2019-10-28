خلطات قشر البرتقال لبشرة نضرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2019 09:37 مساءً - البرتقال يحتوي على نسبة مركّزة من الفيتامين سي. الذي بات معروفا أنه يستخدم بوفرة في مستحضرات العناية بالبشرة. فهذا الفيتامين يعتبر بمثابة مضاد للاكسدة، يعمل على محاربة آثار الشيخوخة المبكرة ومنح البشرة مزيدا من الإشراق والحيوية.

لذلك، نعرض لك في هذا التقرير وصفة قشر البرتقال من اجل الحصول على بشرة متوهجة ومشدودة اضافة الى وصفة أخرى باستخدام قشر البرتقال تساعد في التخلّص من البثور والرؤوس السوداء التي تجعل بشرتك مليئة بالشوائب.



ماسك قشر البرتقال:

ماسك قشر البرتقال

لتحضير خلطة قشر البرتقال، سوف تحتاجين إلى الآتي:

قشر ثمرة برتقال متوسّطة الحجم، أو ما يعادل ملعقة طعام كبيرة من مسحوق قشر البرتقال.

ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل المطحون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد الذي يعمل على تهدئة البشرة.

امزجي مسحوق قشر البرتقال ومسحوق خشب الصندل وضيفي إليهما ماء الورد. امزجي حتى تصبح المكوّنات الثلاثة متماسكة وعلى شكل عجينة.

طبقي العجينة على وجهِك وعنقِك واتركيها مدة 20 دقيقة. اغسلي وجهك عندما يجف القناع، وجفّفيه بمنشفة نظيفة وبتطبيق حركات ضغط خفيفة.

كم مرة يستحسن تطبيقه؟ من المستحسن أن تطبّقي قناع البرتقال مرّتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

فائدته: يقلل قناع قشر البرتقال نسبة تأكسد خلايا البشرة. هذا ما يساعد بالتالي في جعل بشرتك مشدودة وثابتة. كما يساهم في تجديد الخلايا، ويمنع بروز تجاعيد جديدة، كما يلطف حدة التجاعيد الموجودة.



2- خلطة قشر البرتقال للتخلّص من الرؤوس السوداء:

خلطة قشر البرتقال للتخلّص من الرؤوس السوداء



بسبب مجموعةمن العوامل المضرة، منها التلوث وعدم إزالة المكياج وتنظيف البشرة بالعمق وبشكل يوم، وعدم تقشير البشرة مرة الى مرتين في الاسبوع، تنتشر الرؤوس السوداء على سطح البشرة، بسبب البكتيريا التي تتكاثر للأسباب المذكور.

لذلك، إذا كنت ترغبين في التخلص من الرؤوس السوداء، نقدم لك وصفة قشر البرتقال السهلة:

امزجي ما يقارب ملعقتَيْن إلى ثلاث ملاعق طعام من قشر البرتقال المطحون مع حمض اللكتيك الذي يتوافر في الزبادي. ثم طبقي المزيج على بشرتك باستخدام حركات ضغط دائرية خفيفة، وذلك على المناطق المكسوة بالرؤوس السوداء، مدة 5 دقائق. ثم اتركي المزيج ليتفاعل مع بشرتك مدة خمس دقائق إضافية. أخيرا استمتعي ببشرة نقية. ينصح بتطبيق هذا القناع مرتين إلى ثلاث في الأسبوع.

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