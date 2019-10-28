أفضل الوصفات الطبيعية لشد الجسم والتخلص من السيلوليت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2019 09:37 مساءً - ترهلات الجسم والسيلوليت، مشكلات مزعجة تعاني منها نساء كثيرات، وتؤثر سلباً على جمال إطلالة المرأة. لذلك، سنقدم لك أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد الجسم والتخلص من السيلوليت بشكل نهائي.



وصفة القهوة

قومي بخلط نصف فنجان من القهوة مع كمية مناسبة من زيت الزيتون، بحيث تحصلين على خليط كريمي ناعم وسهل التطبيق. وقبل تطبيق الخليط على مناطق جسمك المصابة بالترهلات والسيلوليت، سخنيه قليلاً على حمام بخار أو داخل المايكروويف. دلكي بشرتك جيداً بهذا الخليط، بعدها اشطفيها بالماء الدافئ.

وصفة القهوة للتخلص من الترهلات والسيلوليت



وصفة زيت اللوز

اخلطي جيداً نصف كوب من كل من زيت اللوز وزيت جوز الهند ، ثم قومي بتدليك جسمك بخليط الزيوت هذا بحركات دائرية، خصوصاً المناطق التي تتراكم فيها الترهلات وتلك التي تعاني من السيلوليت، وذلك لمدة خمس دقائق. بعدها، لفي المناطق التي دلكتها بالزيوت واتركيها لمدة 20 دقيقة. من ثم شطفي جسمك بالمياه الباردة.



وصفة عصير الليمون والعسل

امزجي ملعقة كبيرة من الملح مع نصف كوب من عصير الليمون وثلاث ملاعق من العسل، ثم دلكي بالمزيج مناطق جسمك المترهلة والمصابة بالسيلوليت. بعدها، لفّيها بمنشفة واتركيها لمدة ربع ساعة، من ثم شطفي جسمك بالماء البارد.



وصفة الزيوت

امزجي ملعقتين كبيرتين من كل من الزيوت التالية: زيت النعناع، زيت الزنجبيل، وزيت الليمون، مع قليل من خل التفاح الأحمر. بعدها دلكي بالمزيج المناطق في جسمك المصابة بالترهلات والسيلوليت، مع التدليك الهادئ للبشرة لمدة عشر دقائق. وعند انتهاء المدة المطلوبة، شطفي جسمك جيداً بالمياه الباردة.



وصفة الغليسرين

اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من الغليسرين السائل والقليل من الشبة البيضاء المطحونة وملعقتين من كريم مرطب للجسم تختارينه وفق رغبتك. ثم أضيفي الى هذا الخليط أربع ملاعق من زيت الزيتون وخمس ملاعق من ماء الورد وعصير نصف حبة ليمون، مع تحريك الخليط الى أن يصبح متماسكاً. بعدها، دلكي جسمك بالخليط من خلال حركات دائرية، واتركيه لمدة ساعة كاملة. من ثم استحمي بالمياه الفاترة.

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