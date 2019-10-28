أجمل ألوان مناكير الاظافر القصيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2019 09:37 مساءً - الاظافر القصيرة، لا تليق بها كل ألوان المناكير، لذلك نعرض لك في هذا التقرير اجمل ألوان مناكير الاظافر القصيرة.



في البداية، الاظافر القصيرة ليست متشابهة. بعضها طويل ورفيع إنما مداها قصير، فيما بعضها الآخر يأتي شكلها عريض وقصير جدا، وهذه يمكن تصحيحها إما باللجوء الى الاظافر الصناعية وإما باستخدام خلطات لتقويتها ومنعها من التكسر وبالتالي اعطاء الظفر شكلا أفضل.

يبقى السؤال ما هي أجمل الالوان التي تليق بالاظافر القصيرة؟ نعرض لك في هذا التقرير مجموعة ألوان مناكير للاظافر القصيرة.



1. النيود:

النيود

ألوان مناكير النيود، تليق بالجميع. مهما كان لون البشرة وشكل الظفر، ونوع الملابس ولونها، تبقى المناكير النيود هي الحل الذي ينسجم مع كل الاطلالات. المهم فقط ان تختاري درجة النيود التي تنسجم ولون بشرتك. التدرجات التي تميل الى البرتقالي تلائم السيدة السمراء فيما صاحبات البشرة البيضاء تليق بهن تدرجات الزهري والابيض الزاهي.



2. الاسود:

الاسود

إذا كان شكل أظافرك جميلا، سواء مربعا او مدوّرا، فلا تترددي قبل تبني هذا اللون الذي يلائم موسمي الخريف والشتاء.

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3. الرمادي الفاتح:

الرمادي الفاتح

من التدرجات الحيادية، التي يُنصح بها في الخريف والشتاء. لون يلائم كل البشرات ويليق جدا بالاظافر القصيرة.



4. مناكير الفرانش:

مناكير الفرانش

عادت الى الموضة من جديد بعدما افل نجمها. المهم عند تطبيق مناكير الفرانش على الاظافر القصيرة هو ان يبقى خط الفرانش رفيعا لا عريضا والا ارتد الامر سلبا على اظافرك.



5. الزهري النابض:

الزهري النابض

لون يليق جدا بـ صاحبات البشرة القمحية او السمراء او الحنطية.لا تترددي قبل تطبيق هذا اللون على يديك، لانه يمنحها جرعة من الانوثة ويلوّن اطلالتك.



6. الابيض والغليتر:

الابيض والغليتر

على الاظافر القصيرة، يفضّل عدم الاكثار من التفاصيل والرسوم. طبعا ليس ممنوعا تزينها، إنما المهم ان تبقى التفاصيل ناعمة وغير مبالغ فيها والا بدا الظفر اصغر حجما.

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