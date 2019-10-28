تدرجات اللون الازرق خلال أسابيع الموضة العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2019 09:37 مساءً - سيطر اللون الأزرق بكل مشتقاته على أغلب أسابيع الموضة التي أقيمت في ميلان وباريس ونيويورك ولندن، و تجلّت خلالها فيه الصيحات التي ستحدد الاتجاهات الأبرز خلال ربيع 2020.

ورغم تنوع الألوان التي تنسجم مع فصل الربيع، إلا أنّ اللون الأزرق بمشتقاته سيطر على أغلب العروض.



وقد اخترنا لكِ بعض الصور من أهم عروض الأزياء التي تُظهر تدرجات الأزرق الرائجة في موسم ربيع 2020.

الأزرق التركواز:

الأزرق بجميع مشتقاته موضة ربيع 2020



برز كثيرًا في العروض بخاصة Gucci وNatasha Zinko.



الأزرق الكلاسيكي:

برز كثيرًا في العروض بخاصة Richard Malone و Prada.



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الأزرق الموزاييك:

تدرجات الازرق موضة ربيع 2020



ظهر في العديد من العروض بخاصة Sies Marjan وStaud.

الأزرق الجينز:

دخل لون الجينز في الكثير من العروض المهمة مثل Ports 1961 و Zero + Maria Cornejo.

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الأزرق التراثي:

أو ما يُعرف بـ Heritage Blue ظهر في الكثير من العروض مثل Preen و Molly Goddard.

الأزرق البلوبري:

تدرجات الازرق موضة ربيع 2020



وعلى الرغم من أنّ لونه قاتم بعض الشيء بالنسبة لفصل الربيع، إلا أنه حضر في العروض بخاصة في Victoria Beckham

و Deveaux

الأزرق النافي " Navy":

وهو اللون الداكن من الأزرق الذي يميل إلى السواد، وقد برز في العديد من العروض بخاصة Chalayan وOscar de

la Renta.

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