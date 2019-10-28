أجمل حقائب اليد الكلاتش..لإطلالة شتوية أنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2019 09:37 مساءً - مما لا شك فيه أن الحقيبة هي من القطع التي لا يمكن أن تستغني عنها السيدة في أي وقت من الأوقات ومع مختلف الإطلالات. فهي القطعة الأساسية التي بالإضافة إلى كونها عملية وتتسع لجميع المستلزمات الأساسية، تضفي برونقها وتصميمها المميز أناقة إضافية على الإطلالة.

وبالطبع يختلف تصميم الحقيبة بحسب المناسبة، أو الأزياء التي تختارها السيدة . فمع الإطلالات الكاجوال اليومية ستكون حقيبة الخصر أو حقيبة الكتف هي الأفضل، لكن في الإطلالات الرسمية وفي السهرات المسائية من الطبيعي أن تختار السيدة حقيبة الكلاتش الأنيقة.

أما شتاء 2020 فسيغير نوعاً ما من هذه القاعدة، فقد قدمت الدور العالمية حقائب كلاتش تناسب الإطلالات الرسمية وأخرى تليق بالإطلالات الكاجوال اليومية وخاصة إطلالة الجامعة.



حقائب كلاتش رسمية

حقيبة يد كلاتش باللون الأسود الأنيق من Bottega Veneta



جاءت هذه الحقائب الكلاتش بالتصاميم التقليدية التي اعتدنا على رؤيتها مع بعض الإضافات البسيطة، فقد أبهرتنا دار Bottega Veneta بحقيبة كلاتش من الجلد الأسود المقطع بشكل هندسي منتظم، مع قفل جاء بتصميم عقدة متداخلة مع بعضها لتمنح إطلالتك تميزاً لافتاً.

أما Alexander McQueen فقد استطاع أن يقدم حقيبة مبهرة بلونها الفضي الذي يليق مع مختلف الإطلالات الرسمية، وجاءت هذه الحقيبة بتصميم يمكن حملها بأصابع اليد لتبدو وكأنها قطع مجوهرات في الأصابع، وزينتها حبة ألماس كبيرة الحجم.



حقائب كلاتش مناسبة لإطلالة الكاجوال

حقيبة يد كلاتش تليق بالإطلالات الكاجوال من Dolce and Gabbana



هذا الشتاء أصبح بإمكانك اختيار حقيبة اليد الكلاتش مع إطلالاتك الكجوال، فلم يعد يقتصر الأمر على الإطلالات الرسمية فقط بل الإطلالات الكاجوال واليومية ستنال حصتها من حقائب الكلاتش المميزة، ولعل أبرز هذه الحقائب الحقيبة التي قدمتها Fendi والتي جاءت بألوان متعددة مثل الأسود، الأصفر، الوردي الفاتح بالإضافة إلى اللون الأبيض. وتميزت بمقبض ناعم من الجلد الأسود على طرف الحقيبة لسهولة حملها.

حقيبة يد كلاتش بتصميم عصري يناسب الإطلالات الكاجوال من Fendi



أما حقيبة Dolce & Gabbana فقد جاءت باللون الأزرق اللافت مع نقشات على شكل فاكهة الكرز الحمراء الجذابة، مع تطريز كلمة Dolce & Gabbana باللون الأحمر أيضاً.

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