فساتين زفاف 2020 من ماركيزا لمختلف أشكال الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2019 09:37 مساءً - قدمت المصممتين الرئيسيتين جورجينا تشابمان وكيرين كريج، من دار الأزياء البريطانية ماركيزا Marchesa، مجموعة فساتين الزفاف خلال أسبوع نيويورك ، والتي تناسب جميع أذواق العرائس حول العالم.



فساتين زفاف ضيقة

فساتين زفاف 2020 من ماركيزا



برزت بعض موديلات فساتين الزفاف الضيقة، بقصّة حورية البحر Mermaid التي تبرز انحناءات الجسم، وتناسب العروس صاحبة قوام الساعة الرملية.

وتنوعت موديلات الفساتين الضيقة، ما بين فساتين بطبقة خارجية واسعة، فساتين أوف شولدر بكشاكش على الأكتاف، بالإضافة للفستان بالوشاح التول المزين بفيونكة على أحد الكتفين.

أيضاً قدمت الماركات فستان قصير بتصميم ضيق ومزين بالورود البيضاء ووشاح كبير من التول ينسدل على الفستان.

وللعروس التي تفضل الفساتين البسيطة والناعمة، يمكن أن تختار التصميم العمودي بالشق الجانبي الطويل، والمزود بسترة طويلة بأكمام وبقماش شفاف، ومفتوحة من الأمام.

كما قدمت الماركة فستان زفاف يتسع قليلاً من أسفل وبقصّة كاشفة للظهر مع أكمام قصيرة.



فساتين زفاف A Line

فساتين زفاف 2020 من ماركيزا



تتناسب الفساتين بالقصّة الـA Line مع مختلف أشكال الجسم، فتمنح العروس إطلالة فخمة ومبهرة.

كما أنها تخفي عيوب المنطقة السفلية من الجسم، بفضل قصتها التي تتسع من أسفل وتبرز الخصر النحيل.

قدمت الماركة العديد من الفساتين التي تتسع من أسفل، منها فساتين ديكولتيه وأخرى بكتف واحد.

كما برز الفستان بالحمّالات المنسدلة والكاشفة للأكتاف، والفستان بالكم القصير.

وتزينت الفساتين بتطريزات باللون الأبيض وتفاصيل بارزة تزيد من فخامتها وسحرها.

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فساتين زفاف 2020 من ماركيزا



وأحببنا الفستان الـA Line بقماش الستان والمزين بفيونكة كبيرة من الخلف، وبأكمام منسدلة Off Shoulder.

وقدمت الماركة فستان زفاف A Line مزين بالكاب القصير، وتميز بتصميمه الراقي والمحتشم ليليق بذوق العروس العربية.

كذلك قدمت الماركة فستان زفاف A Line مزين بالورود البيضاء البارزة وبأكمام طويلة واسعة وشفافة لإطلالة عصرية ناعمة.

وبالقبّة الـV، قدمت الماركة فستان زفاف بقصّة A Line وبدون أكمام يساعد في إكساب العروس طولاً ونحافة.

وأعجبنا فستان الكشكش المنفوش بالأكمام الطويلة، فيمنح العروس إطلالة جذابة ولافتة للأنظار.

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