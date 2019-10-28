أزياء محجبات باللون الأسود على طريقة مرمر محمد

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2019 09:37 مساءً - الأسود درجة من الصعب ألا تجدها في خزانة الصبايا، حتى وإن كان بعضنا لا يعتمده كثيرا في الأزياء، ولكننا ندرك جيدا مدى فخامة وأهمية هذا اللون، فهو يناسب كل الأوقات، يمنحنا إطلالة أكثر رشاقة، بالإضافة إلى لمسات الترف والعصرية التي يضفيها على مظهرنا.
ومن المدونات التي تعتمد هذا اللون بأزياء المحجبات، المدونة الكويتية مرمر محمد، والتي اخترنا لك منها مجموعة من ملابس محتشمة للمحجبات على طريقتها، لتختاري المناسب لك.
البليزر الفخم بتطريزات فضية
البليزر الأسود قطعة أساسية بخزانة مرمر محمد، آخرها كان هذا البليزر الفخم بتطريزات فضية راقية، مناسبة جدا لإطلالات المساء السواريه، مع بنطلون قماشي بنفس اللون، وكعب عالٍ رفيع مرصّع بالإكسسوار.
التنورة الجلد السوداء لإطلالتك هذا الشتاء
بما أننا على أعتاب فصل الشتاء،يمكنك تجربة التنورة الطويلة السوداء الجلد، التي اعتمدتها مرمر محمد، باطلالتك كنوع من التغيير، خاصة وأن التنانير الطويلة بشكل عام هي من التصاميم العصرية الرائجة هذا الموسم.
من الممكن أن تنسقيها على طريقة مرمر باعتماد الجاكيت الطويل مع التنورة وحزام الخصر، لكي تبدي أكثر رشاقة.
الفستان البليزر الطويل من مرمر محمد
هذه القطعة سوف تناسبك بقوة هذا الموسم، فبعد أن ظهر الفستان البليزر القصير بين النجمات، يمكنك اعتماد هذا التصميم لاطلالة محتشمة تناسب المحجبات.
نسقته مرمر بطريقة أنيقة مع القميص ذي الأكمام المنفوش، وحزام الخصر والكعب العالي برباط الكاحل.
المعطف الصوف الأسود
هذه القطعة لا بد وأن تكون بخزانتك في الشتاء، ومن الممكن أن تعتمديها كل مرة بإطلالة مختلفة، مثلا مع اللوك المحايد من مرمر محمد مع السنيكرز والشنطة باللون الأسود، بينما حافظت على حجابها الأبيض، لتكسر حدة اللون
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