مايا مرسي في المؤتمر الأفريقي لصاحبات الأعمال: تخصيص 250 مليون جنيه لرعاية الطفل

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في المؤتمرالإقليمي الإفريقي للاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال والمهن، تحت شعار التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب لتحقيق أجندة التنمية المستدامة للقارة الأفريقية 2063 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والمنعقد في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2019.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها في دعم جمعية صاحبات الأعمال والمهن سواء في مصر أو علي المستوى الدولي، مشيرة إلى أن الدستور المصري لعام 2014 يتضمن 20 مادة تنص على حقوق المرأة في كل مناحي الحياة وحماية المرأة من كافة أشكال العنف الموجه ضدها وتمكينها اقتصاديا ودعم وصولها إلى المناصب القيادية.

وأشارت مايا مرسي إلى أنه في عام 2017، عام المرأة المصرية أطلق الرئيس استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتي أعلنها كوثيقة عمل للحكومة خلال المرحلة القادمة وهي جزء من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن استراتيجية تمكين المرأة لا ترتكز على الهدف الخامس فقط من أهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ولكن على جميع أهداف التنمية المستدامة التي من بينها الوصول إلى تحقيق العدالة والمساواة والقضاء علي الفقر والجوع.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة يتبع رئيس الجمهورية مباشرة وهو أمر يسمح لنا بجمع تقارير من كافة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة حول كل ما يتم تنفيذه في ملف المرأة وهذا يساعدنا في التأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح.

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وأشارت إلى أن الدولة أصدرت العديد من القوانين للنهوض بوضع المرأة من بينها قانون الاستثمار الجديد الذي يخصص (المادة2) لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء، بالإضافة إلى تغليظ عقوبة جريمةالتحرش، وقانون تجريم الحرمان من الميراث.

وأضافت أنه جرى تخصيص 250 مليون جنيه لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة لمساعدة المرأة في الخروج إلي سوق العمل، مشيرة إلى توقيع المجلس القومي للمرأة على بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري، حيث يتعاون الطرفين في نشر مفهوم الشمول المالي بين السيدات، ومحو الأمية المالية و زيادة مشاركتها في مجال ريادة الاعمال، مشيرة إلى أن نائب محافظ البنك المركزي في مصر سيدة، وأشارت إلى حملة التاء المربوطة التي وصلت إلى 121 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الختام، رشحت أماني عصفور، رئيس الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال، الدكتورة مايا مرسي عضو فخري للاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال والمهن.

والمؤتمر يعد أكبر تجمع للمرأة على مستوى القارة الأفريقية وتشارك فيه كوكبة من صاحبات الأعمال والمشروعات، فضلا عن وفود من كافة أنحاء القارة الأفريقية يمثلن الحكومات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.