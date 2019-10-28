طعن زوجته وابنتيه وألقى بنفسه من شرفة المنزل.. أردنيون يستيقظون على حادث مرعب في عمان هذه تفاصيله

كشفت وكالة “عمون” الأردنية تفاصيل حادث مرعب وقع في حي الأشرفية بعمان الشرقية، مشيرة إلى أن امرأة أردنية وبنتيها قد تعرضوا للطعن على يد زوجها، صباح الاثنين، قبل ان ينتحر مباشرة بعد الجريمة.

وقال المصدر الطبي لـ”عمون”، أن الزوج كان قد طعن زوجته وابنتيه قبل أن يلقي نفسه من شرفة المنزل، كما أكد المصدر إن الحادثة وقعت شرقي عمان، وأنه جرى إسعاف المصابين الى المستشفى، وحالتهم العامة متوسطة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: “إن بلاغا ورد صباح هذا اليوم لمديرية شرطة شرق عمان بقيام أحد الاشخاص وعلى إثر خلافات عائلية بطعن زوجته واثنتين من بناته داخل منزلهم في منطقة الاشرفية وإلقاء نفسه بعد ذلك من شرفة المنزل.

وتم التحرك للمكان وجرى إسعاف الزوجة والفتاتين وهم قيد العلاج فيما تبين أن الزوج قد فارق الحياة وتم فتح التحقيق في هذا الخصوص”.