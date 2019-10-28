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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تسببت الباكستانية حريم شاه، نجمة منصات التواصل الاجتماعي، في جدل واسع، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي تتجول داخل مبنى وأروقة وزارة الخارجية الباكستانية.
ووفقا لما نشر في “روسيا اليوم” فقد وثق المقطع كيف توجهت حريم شاه بخطى بطيئة نحو كرسي وزير الخارجية شاه محمود قريشي، وجلست عليه، كما تضمن الفيديو أغاني هندية وبنجابية.
الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي غيرت صورة حسابها على تطبيق “تيك توك”، ووضعت صورتها وهي تجلس على كرسي الوزير.. وما أن انتشر المقطع على شبكة الإنترنت، حتى أعلنت السلطات الباكستانية أنها بدأت تحقيقا موسعا في الأمر، بعد أن صب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل جام غضبهم معبرين عن قلقهم إزاء سلامة إجراءات الأمن.
حريم شاه كشفت في تصريحات صحفية، كيف تمكنت من الوصول والتجول داخل مبنى الوزارة، حيث قالت إنها وصلت إلى المكتب بعد طلب إذن.. مضيفة: “إذا كان الأمر مخالفا للقواعد واللوائح، فلماذا تركوني أقوم بتصوير الفيديو”.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة الـ«سوشيال ميديا» الباكستانية حريم شاه تثير جدلا بمقطع فيديو من داخل وزارة الخارجية.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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