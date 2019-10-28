النائب العام الفلسطيني يحيل قضية إسراء غريب للمحكمة

بعد مرور ما يقرب من شهرين أو يزيد قليلًا، أصدر اليوم الإثنين، النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، قرارًا بإحالة القضية إلى المحكمة وإقرار الاتهام بجريمة قتلها.

وأعلن النائب العام، أن المحكمة ستباشر محاكمة 3 أشخاص بتهمة الضرب المفضي للموت، وكذلك تهمة الدجل والشعوذة، منوّها بأن غريب تعرضت للعنف الجسدي وأخضعت لأعمال شعوذة من عائلتها، ما أدى إلى تفاقم حالتها النفسية والصحية.

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وأشار إلى إحالة المتهمين الثلاثة وهم: (م.ص) و(ب.غ) و(أ.غ) إلى المحكمة بتهمة قتل الفتاة.

وفي السياق نفسه، أكدت النيابة العامة الفلسطينية أن التحقيقات ما تزال مستمرة بقضية تسريب التقرير الطبي الشرعي الخاص بالراحلة إسراء غريب، مشيرة إلى أنه سيجري الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.

وكان الرأي العام انشغل بقضية الشابة إسراء غريب التي تقدم شاب لخطبتها وانتهى الحال بها جثة في مشرحة، بعد تلقيها التعذيب على يد أفراد من أسرتها وتدخلت الجهات الحكومية الفلسطينية بعدما أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اعتقال عدة أشخاص من عائلتها على ذمة التحقيق بعد شبهات بمقتلها على يد ذويها بسبب مشاكل اجتماعية، بينما نظّمت عدة مؤسسات نسوية وقفات احتجاج تطالب الحكومة بتطوير قوانين حماية المرأة.