فيديو.. مذيعة "العربية" تتعرض لموقف مفاجئ من أهالي لبنان

حدث غير متوقع، تعرضت له الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، أثناء عملها على تغطية الاحتجاجات اللبنانية على شاشة قناة "العربية الحدث".

أثناء تواصل الإعلامية اللبنانية مع أحد المراسلين في لبنان، طالب المتجمهرون بتوجيه تحية خاصة لها، تعبيرا عن مدى حبهم وتقديرهم لها.

وتأثرت الإعلامية نجوى قاسم من هتاف المتظاهرين معبرين عن حبهم لها، لتقدم لهم التحية وتعبر أيضًا عن حبها لكل الشعب اللبناني.

ونجوى قاسم هي إعلامية لبنانية، تقدم البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، كما أنها تميزت بتغطية أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وحصلت أيضًا على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت في العام 2006.