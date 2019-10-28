دراسة: تناول "التنين" له تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم

أظهرت دراسات طبية، أن تناول فاكهة التنين يمكن أن يساعد على السيطرة على مرض السكر، وذلك عن طريق تشجع نمو خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين، ولذلك فإن الإكثار من تناوله له تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم.

الدراسة أظهرت كذلك، نقلًا عن موقع "العربية"، أن التنين من الفاكهة الاستوائية التي تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، التي تعمل على حماية البشرة من علامات الشيخوخة وتحافظ عليها للبقاء بمظهر نضر وشاب، كما تحارب خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

وتحتوي أيضا الفاكهة الطازجة على الحديد الضروري لنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، كما يساعد على تحويل الطعام إلى طاقة، حيث تحتوي الحصة الواحدة منها على ما نسبته 8 بالمئة من الكمية اليومية الموصي بها من الحديد، بالإضافة إلى فيتامين ج، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد.

Advertisements

وتعد فاكهة التنين ذات الفوائد المذهلة من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، التي تقلل الالتهابات والأمراض وتمنع تلف الخلايا، وتحارب الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل.

كما أنها ثمرة صغيرة الحجم تزن حوالي 198 جراما، وتحتوي على 60 سعرة حرارية، و14 جراما من الكربوهيدرات وجراما واحدا من الألياف وجرامين من البروتين و0.4 جرام من الدهون.

وتحتوي الفاكهة الاستوائية على البروبيوتيك، الذي يحسن من توازن البكتيريا داخل الأمعاء ويعزز نموها، كما يمكن أن يقلل خطر حدوث العدوى في الجهاز الهضمي والإسهال.