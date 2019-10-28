دراسة: كثرة تناول القهوة يزيد الصداع ويسبب مشاكل

كثيرًا منا قد يشعر بالصداع على مدار اليوم، وهو ما يدفع البعض للجوء إلى تناول القهوة اعتقادًا أنها ستعالج هذا الألم إلا أنها قد تزيد الألم لا تعالجه.

ونشر المركز الأمريكي "كليفلاند كلينك" للصداع، تقريرا حول إذا ما كانت القهوة يمكنها أن تعالج الصداع النصفي أم لا، وذلك بعدما أوضح عماد استمالك، مدير المركز، أن القهوة لا تعالج أصلا الصداع النفسي، بل تكون مصدر ألم إضافي عليه.

وتابع: "تؤكد دراساتنا أن شرب فنجان أو فنجانين من القهوة يوميا يمكنه أن يحد من حدوث الصداع العادي طوال اليوم".

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واستكمل: "لكن بمجرد أن ترتفع الجرعة إلى 3 فنجانين فما أكثر، فيكون الشخص عرضة أكبر للمشاكل والصداع".

وأجرى المركز دراسة على عينة وصلت إلى 98 شخصا ممكن يصابون بالصداع النصفي المتكرر، ويحرصون على تناول القهوة وباقي منتجات الكافيين، ووجد أن عدم تخليهم عن عاداتهم لم يتسبب في تراجع حدة ألمهم، ولكن عند تقليل جرعات الكافيين إلى فنجانين يوميا، قلت بنسبة كبيرة تسجيلهم لحالات الصداع.

​وقال الباحث إن فنجان أو فنجانين يوميا بما يوازي 8 أوقيات من القهوة، يمكن أن يكون له تأثير على علاج الصداع النصفي، لكن مع رفع تلك النسب يبدأ الكافيين في التأثير العكسي ويتسبب في زيادة الألم الناجم عن الصداع، خاصة إذا ما كانت النسب ما بين 150 إلى 200 ميلليجرام.