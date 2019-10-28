بعد فوزها بفضية "الأساتذة".. من هي السباحة السبعينية سهير العطار؟

استطاعت وعلى الرغم من كبر سنها أن تداوم على ممارسة رياضة السباحة، ولكن لم يقتصر الأمر على هذا القدر، بل واستطاعت أيضًا السباحة "سهير العطار"، الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200 متر ظهر، في مرحلة ( 70:74 سنة)، في بطولة العالم للسباحة للأساتذة، والتي أقيمت في كوريا، وفي نفس المسابقة فازت بالمركز الرابع في بطولة 400 متر حرة، و50 متر ظهر، و100 متر ظهر.

وبهذه المناسبة رصد موقع "هن" بعض المعلومات عن السباحة، سهير العطار، التي لفتت أنظار العالم كله إليها.

من هي سهير العطار

هي مواليد 1945، أي تبلغ من العمر 74 عامًا.

وكانت بطلة سباحة في منتخب مصر وحصلت على العديد من البطولات المحلية.

تخرجت من كلية الطب، جامعة القاهرة، وعملت كطبيبة تحاليل.

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وهي أستاذة في كلية الطب جامعة القاهرة.

كما أنها مالكة لإحدى المستشفيات الخاصة.

وتزوجت في أوائل الثلاثينيات، وبسبب الزواج والإنجاب توقفت السباحة عن ممارسة الرياضة بشكل مستمر لمدة حوالي 10 سنوات.

وفي بداية سن الخمسين عادت العطار لممارسة رياضة السباحة، بجانب الجري وركوب العجل بشكل شبه يومي.

وهي أم وجدة، واستطاعت أن تحبب 3 من أحفادها في ممارسة رياضة السباحة.