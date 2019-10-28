قبل مشاركتها في موسم الرياض.. معلومات عن أشهر عارضة محجبة في العالم

تتجه أنظار العالم أجمع إلى المملكة العربية السعودية، حيث فعاليات موسم الرياض والذي من المقرر أن تشارك فيه نوفمبر المقبل العارضة حليمة عدن، أشهر عارضة محجبة حول العالم.

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن حليمة عدن.

- هي عارضة أمريكية ذات أصول صومالية.

- تبلغ من العمر 22 عاماً.

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- هي أول عارضة محجبة تشارك في مسابقة جمالية في الولايات المتحدة.

- وقعت عقد يمتد لـ 3 سنوات مع IMG Models أشهر شركات عرض الأزياء في العالم.

- أول محجبة تشارك في أهم العروض العالميّة وتظهر على غلاف أشهر المجلات.

- ولدت في كينيا داخل مخيّم للاجئين عاشت فيه حتى بلوغها السادسة من العمر حتى انتقلت برفقة عائلتها إلى الولايات المتحدة.

- هي أول عارضة أزياء محجبة تظهر صورها على أغلفة المجلات وهي ترتدي ملابس رياضية بعد ظهورها على مجلة sport Illustrated.