خبيرة أبراج تفسر سبب هجوم مواقع التواصل على مواليد "العقرب".. وهذه عيوبهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تختلف السمات الشخصيّة من شخص لآخر، لكن في عالم الأبراج والفلك هناك بعض الصفات العامة التي يتسم بها مواليد كل برج.

وفي شهر "العقرب" الذي يحلّ من 23 أكتوبر لـ22 نوفمبر، نذكر لكم صفات مواليد هذا البرج، خصوصًا أنه أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المهتمين بالأبراج والفلك الذين لا يخطون خطوة واحدة دون متابعتها، متهمين مواليد "العقرب" بصفات سلبية لا يمكن تحمُلها تحت أي ظرف، فما مدى صحة ذلك؟

خبيرة الأبراج فاطيما، توضح سبب هجوم البعض على مواليد برج العقرب وعدم ذكرهم سوى صفاته السلبية لأن من عيوبه، الغموض الشديد في شخصياتهم، والجراءة الحادة في فعل أي شيء، وتدخلاتهم في الكثير من الأمور التي لا تعنيهم، فضلًا تمتعهم بالفضول الشديد.

وتعدّد فاطيما في تصريحها لـ"الخليج 365" عيوب ومميزات مواليد برج العقرب من الرجال والنساء خلال السطور التالية.

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- مميزات رجل "العقرب": ملتزم في عمله ويمتلك قوة إرادته، ويسعى دائما لإيجاد الحلول وكشف الحقيقة، ويتميز بعينين تحدقان بكل شيء.

- العيوب: غامض بطبعه لا يحب أحد أن يكشفه، ولديه درجة عالية من التمرد والتسلط فضلًا عن الاستبداد والسيطرة، ويستخدم القسوة بشدة في طريقة تعامله مع الأشخاص، ولا يظهر مشاعره بسهولة لأحد، كما أنه يحب امتلاك الأشياء والتعلق بها، وكذلك متعدد العلاقات في حياته العاطفية.

- مميزات امرأة "العقرب": شديدة الذكاء، وتمتلك ثقة كبيرة وتعتز بشدة بنفسها، وتسعى إلى ما تريده وتحصل عليه، كما أنها تُضحي لأجل من تحبهم وتحنو عليهم، وتحمي أولادها وأحبائها بشدة، كما تتميز بأنوثة عالية يقع في حبها كل من يراها، وتمتلك الحاسة السادسة، وقراءة أفكار ونوايا الآخرين، ويجذبها الرجل القوي صاحب الإرادة والعزيمة القوية.

- عيوب امرأة "العقرب": هي من أكثر النساء غموضًا بين الأبراج الأخرى، ولديها فضول شديد لمعرفة كل شيء وحب تملك، بالإضافة إلى أنها شكّاكة للغاية من الصعب أن تثق في أي شخص بسهولة.