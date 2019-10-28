فيديو.. أسباب وعلاج تصبغات البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

التصبغات في الوجه من المشكلات التي تؤرق الفتيات، وتجعل ثقتهن بأنفسهن مهزوزة، وتكون بظهور بعض البقع الداكنة وتغير لون البشرة.

وللتصبغات أسباب تعددها الدكتور نهال عفان أخصائية الجلد والليزر، موضحة خلال استضافتها ببرنامج "هي وبس" مع الإعلامية رضوى الشربيني، أنّها من أكثر المشكلات التي تواجهها أي فتاة سواء كانت آثار حب شباب أو هالات سوداء أو كلف، وعادة ما تصيب السيدات أكثر من الرجل.

أسباب التصبعات:

- حدوث خلل في الجسم خلال فترة الحمل والولادة.

- حبوب منع الحمل واضطراب هرمونات الجسم ما يؤثر على صبغة "الميلانين "الموجودة في الجسم.

- عدم استخدام واقٍ للشمس يزيد فرص الإصابة بالصبغات.

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- بعض الأدوية التي تؤدي إلى تصبغات، مثل: اضطراب هرمون "الكيرتزون" في الجسم

- العوامل الوراثية

علاج التصبغات:

وتوضح أخصائية الجلد والليزر أنّ علاج التصبعات يتم حسب الحالة المريضة ومكان التصبغ بالجسم ومدى عمقه، وتاريخ الإصابة بالمرض ودرجة لون البشرة.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من طريقة للعلاج، من بينها العلاجات الطبيعية المنزلية أو الكريمات الموضعية أو الليزر، وأيضًا محفزات النمو البشرية وهي التي تُستخدم كذلك لعلاج جميع أمراض الجسم، وهي عبارة عن "خلايا يتم توظيفها لاستخدامها للعلاج لإنتاج خلايا جديدة تكون صحية أكثر بنسبة كولاجين عالية"، وتتم عن طريق الحقن أو الكريمات الموضوعية المحضرة.

وعن المدة التي تستغرقها العلاج، أوضحت أنّها تختلف من حالة لأخرى، فمثلًا الكلف بسبب النمش أو التعرض للشمس يكون سهلًا ولا يستغرق وقتًا طويلًا، أما الكلف الشديد يحتاج لوقت أكثر تصل أقصاه لثلاثة أشهر.