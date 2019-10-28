تسريحات شعر للمرأة الأكبر سناً... مستوحاة من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2019 04:40 مساءً - إن اختيار تسريحة الشعر المناسبة بالنسبة الى المرأة المتقدمة في السن، لا يتطلب الكثير من الوقت، كونها غالباً ما تتمسك بأسلوبها التقليدي المفضل لديها. إلا أن هناك الكثير من تسريحات الشعر الأنيقة والراقية التي تناسب النساء الأكبر سناً، مع لمسة عصرية تضفي التجدد على إطلالتهن، مع الأخذ بالاعتبار شكل الوجه وملمس الشعر وقصة الشعر...

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك في ما يلي أجمل تسريحات الشعر للمرأة الأكبر سناً، لتختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة الشعر القصير الكيرلي

النجمة جاين فوندا هي من أكثر الفنانات المتقدمات في السن، اللواتي يخضن مراحل الحياة بإطلالة راقية وعصرية في الوقت نفسه، لذلك تعد المصدر الإلهام الرئيسي للمرأة الأكبر سناً، لذلك استوحي منها تسريحة الشعر القصير الكيرلي المنسدل مع الغرة الجانبية المتموجة.

تسريحة الشعر القصير الكيرلي



تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

إنها تسريحة أنيقة جداً وعصرية، وتلائم كثيراً المرأة الأكبر سناً التي تسعى الى اختيار تسريحة شعر تناسب سنها وفي الوقت نفسه تواكب من خلالها الموضة، مثلما فعلت النجمة أليسون جاني التي اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، مع الغرة الجانبية الناعمة المنسدلة قليلاً والمسحوبة الى الخلف.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة



تسريحة الويفي المنسدلة

لا تقتصر تسريحات الويفي على الفتيات والشابات، فهي ملائمة أيضاً للنساء الأكبر سناً اللواتي يسعين دائماً الى الحصول على إطلالات عصرية ومتجددة. لذلك، لا تترددي في اعتماد تسريحة الويفي المنسدلة على طريقة النجمة ميشال فايفر. علماً أن هذه التسريحة خيار مثالي لصاحبات الشعر الخفيف، حيث تجعل الشعر يبدو أكثر كثافة.

تسريحة الويفي المنسدلة



تسريحة الشعر الكاريه المستقيم

إذا كنت تعتمدين قصة الكاريه القصير، فإن تسريحة الشعر المستقيم هي خيار مثالي لك، فهي تمنحك إطلالة عصرية وتجعلك تبدين أصغر سناً. هذه التسريحة عملية جداً، كونها تلائم الإطلالات النهارية والمسائية على حد سواء. فإن كنت تريدين تجربة هذه التسريحة، اعتمديها عاى طريقة النجمة Katie Couric.

تسريحة الشعر الكاريه المستقيم



تسريحة الشعر الناعم المنسدل مع الغرة القصيرة

إذا كنت تمتلكين شعراً متوسط الطول، أي بحدود الكتفين، وتعتمدين الغرة الفرنسية القصيرة، فلا تترددي في اعتماد تسريحة الشعر الناعم المنسدل على طريقة النجمة بينيلوبي كروز، واحرصي على ترك الغرة القصيرة النصفية منسدلة بشكل عفوي على الجبين.

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تسريحة الشعر الناعم المنسدل مع الغرة القصيرة

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