نصائح عملية لمنع تكسر الاظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2019 04:40 مساءً - احتمال تكسّر الاظافر، يزداد في الخريف والشتاء بسبب تدني درجات الحرارة التي تعرّض اليدين والاظافر للجفاف وبالتالي للتكسر. في هذه الحال، غالبا ما تلجأ السيدة الى قصّ اظافرها، إنما المشكلة لا تُحَل بهذه الطريقة.



في هذا التقرير، نقدم لك مجموعة من النصائح لمعالجة مشكلة تكسر الاظافر.



كريم اليدين:

كريم اليدين

عندما تطبّقين كريم اليدين، احرصي على ترطيب اظافرك ايضا، عبر ايصال الكريم على منطقة الاظافر مع تدليكها قليلا لكي يمتصها الظفر.



الفيتامين أ:

الفيتامين أ

يشكل فيتامينا اساسيا لتقوية الاظافر. يتوافر في الخضار الصفراء والبرتقالية اللون كالجزر. كذلك، يتوافر في مشتقات الحليب والالبان والاجبان.



زيت الزيتون:

يحتوي على مكونات مغذية، تساهم في تغذية الاظافر الضعيفة والرقيقة. يكفي ان تنقعي أظافرك بزيت الزيتون يوميا قبل النوم مدة عشر دقائق الى ربع ساعة. ستلاحظين بعد فترة، أن هذا المكون الطبيعي مغذّ ويساعد في تقوية الاظافر.

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طلاء الأظافر الأساسي:

طلاء الأظافر الأساسي

أي الـBase Coat. هذا المستحضر يغلّف الظفر ويحميه. لذلك، إنه اساسي قبل تطبيق الطلاء. حتى إذا لم ترغبي في تطبيق الطلاء الملوّن، ننصحك بوضع طبقة من هذا المستحضر قبل الخروج الى الهواء الطلق، لانه سيحمي اظافرك من التشقق والجفاف.



الاسيتون:

الاسيتون

جميعنا نستخدمه لـ ازالة الطلاء او مناكير الاظافر. لكن مادة الاسيتون هي المسبب الرئيسي لجفاف الاظافر وتكسّرها. لذلك ابحثي عن مزيل أظافر خال من مادة الاسيتون.



الاظافر الصناعية:

الاظافر الصناعية

لا تبقها مطوّلا على اظافرك، لانها ستعرض الظفر الطبيعي للترقق والتكسر، إذ انها تمنعه من التنفّس والنمو بشكل طبيعي. حاولي دوما الحفاظ على الظفر الطبيعي وعدم اللجوء الى الاظافر الصناعية.



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