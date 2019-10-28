إطلالات باللون الزهري من وحي شوق محمد

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2019 04:40 مساءً - أطلت عارضة الأزياء السعودية شوق محمد التي تعدّ إحدى أبرز مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، باطلالات عدة أنيقة باللون الزهري، اخترنا منها لـ عاشقات اللون الزهري 10 اطلالات تناسب جميع المناسبات لتلهمهن أفكارًا مميزة كي يتألقن بمظهر مذهل على طريقة الفاشينيستا شوق.
نسقت شوق محمد بنطالًا أبيض مع بلوزة صوفية زهرية وحذاء رياضي زهري، وظهرت بجمبسوت زهري بمطاط في الخصر وياقة، وتجملت بفستان زهري شفاف الأكمام مصمم بياقة وأزرار وحزام خصر يُبرز قوامها، مع حقيبة زهرية وحذاء رياضي أسود، واختارت فستانًا أبيضَ مزينًا بالزهور زهرية اللون ورسومات، وأضاف شعرها الزهري الكثير من الجمال لاطلالتها.
وتزينت ببنطال وجاكيت فضفاضين باللون الزهري، زُين الجاكيت بجيوب وحزام للخصر وشراشيب بيضاء على الأكمام، وأطلت ببنطال أسود وبلوزة زهرية بأكمام طويلة مع كاب أسود بكتابة زهرية، وتأنقت بفستان مميز منفوش باللون الزهري تزينه زهور باللون الفوشيا.
وارتدت بلوزة وبنطالًا باللون الزهري لـ اطلالة كاجوال، وتميزت بفستان زهري من توقيع المصممة إيمان العجلان، منفوش مليء بالزهور المميزة، ونسقت بنطالًا زهريًّا واسعًا مع بلوزة زهرية بكتابة بيضاء، وحذاء زهري رياضي.
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