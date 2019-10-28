تنسيقات كاجوال للخريف من مها جعفر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2019 04:40 مساءً - تميزت اليوتيوبر السودانية مها جعفر بنشرها لفيديوهات مميزة لتحديات بمختلف اللهجات العربية، وبعد شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي عُينت كسفيرة صناع التغيير في اليوتيوب لعام 2018. وهي حاصلة على بكالوريوس في طب الأسنان من جامعة عجمان، وعلى الصعيد الشخصي، تميَّزت مها بعدة تنسيقات كاجوال محتشمة تناسب الفتيات المحجبات، بقَصَّات وموديلات شبابية مذهلة. إطلالات للفاشينيستا دانة الطويرش بعد ولادتها ملابس كاجوال محتشمة من مها جعفر ولمظهر حيوي ارتدتْ مها فستانًا أصفر طويلًا بأكمام طويلة وحزام للخصر، ونسَّقت تنورة سوداء بكسرات مع "بلوڤر" أبيض بنقوش سوداء، وتجمَّلت ببنطال جينز وبلوزة صفراء أكملتهما بجاكيت كحلي مزين باللونين الأصفر والأخضر لمظهر كاجوال، وظهرت بإطلالة مفعمة بالأنوثة ببنطال زهري وبلوزة بيضاء مميزة، وأكملت جمالها بنظارات سوداء، واختارت بنطالًا مصنوعًا من قماش الجينز، وبلوزة سوداء مع جاكيت رياضي أحمر زُين بخط أبيض وكتابات سوداء. Advertisements استوحي أفكارًا لأزيائكِ من وحي الفاشينيستا عبير سندر تنسيقات محتشمة من مها جعفر كما تألَّقت ببلوزة ومعطف باللون الأبيض وبنطال وحجاب بدرجة مميزة من اللون البني، وأطلَّت ببنطال جينز وتيشيرت أسود وجاكيت بطبعات جيشية، وتزينت ببنطال جينز وجاكيت رسمي بطبعات جلد الأفعى لمظهر أنثوي، وتجمَّلت بجاكيت بليزر وبنطال باللون الأحمر وتيشيرت أسود جمعتْهما بطريقة رسمية مميزة، ولإطلالة رسمية أخرى نسَّقت قميصًا أسود مع جاكيت وبنطال كاروهات جمعا الألوان الأصفر والأزرق والأحمر بطريقة مبهرة. منى زكي وبلقيس تخطفان الأنظار في دبي شاهدي الصور

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