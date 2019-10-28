كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2019 04:40 مساءً - حظيت عارضة الأزياء روز على نسبة متابعين عالية منذ دخولها مجال الأزياء الذي حققت فيه شهرة واسعة، وتُعتبر صاحبة النسبة الأعلى من المتابعين بين عارضات الأزياء العربيات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيَّما الانستقرام؛ حيث وصل عدد متابعيها لأكثر من 11 مليون متابع.

فساتين قصيرة من وحي موديل روز





وتميزت روز بارتداء الفساتين القصيرة الجريئة، وجمعنا لكِ اليوم أحدثها؛ لتُلهمكِ أفكارًا مذهلة لاطلالاتِك.



ظهرت روز بفستان أحمر قصير بأكمام طويلة وقصَّة مكشوفة من أحد الكتفين، وتألقت بـ فستان أسود قصير مكشوف الصدر، وتجملت بآخر مُزيَّن بشراشيب وأكمام طويلة وأزرار فضية في المنتصف، وارتدت فستانًا أسود مزينًا بزهور كبيرة باللونين الأبيض والفوشيا، وأطلت بفستان أبيض مزين بزهور ملونة ونظارات تناسب الاطلالات البحرية.

فساتين قصيرة من وحي موديل روز





وتزينت بـ فستان أبيض بأكمام طويلة مكشوفة الأكتاف، مع حزام بيج يزين خصرها، واختارت فستانًا أسودَ بكمّ واحد طويل، وزُين الفستان بقطعة فضية أنيقة أضافت للفستان بعض الفخامة، ونسقت فستانًا أبيض بأكمام قصيرة منفوخة مع حذاء أبيض واكسسوارات ناعمة، وتميزت في اطلالتها الأخيرة بفستان زهري قصير مُزيّن بخطوط، وأكملت أناقتها باكسسوارات ناعمة.

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