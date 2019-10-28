بناطيل عالية الخصر موضة خريف 2019.. للقصيرات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2019 04:40 مساءً - سيطرت موضة البناطيل عالية الخصر على عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف 2019 مما انعكس على إطلالات الفاشينيستا في الشارع.

"الخليج 365" رصدت لكِ أجمل الإطلالات من شوارع الموضة لتستوحي منها أفكار مبتكرة لتنسيق البناطيل عالية الخصر لتزيدي من طولك.



بنطال عالي الخصر مع بليزر

بدلة ببنطال عالي الخصر

من المعروف أن الإطلالة المؤلفة من لون واحد تعتبر من أبرز الحيل التي تساعد في منح القامة طول أكبر، لذا ننصحك بتنسيق بنطال أبيض عالي الخصر مع بلايزر وتوب من نفس اللون، أما اذا كان القسم العلوي من جسمك نحيف فننصحك بإستبدال التوب الأبيض بتوب مخطط بشكل أفقى لإعطاء جسمك مدى أعرض.

بنطال كاكي مع كنزة V Neck

بنطال كاكي مع كنزة صوف V Neck



جربي تنسيق البنطال الأخضر الكاكي مع كنزة صوف بيضاء بياقة V Neck لتطيلي رقبتك ولتبرزي طول ساقيك، ويفضل أن تنتعلي حذاء بلون الجلد Nude shoes وأحرصي على طي الكنزة بداخل البنطال.

بنطال عالي الخصر مع قميص

بنطال بيج مع قميس أبيض



ليس هناك أجمل من إطلالة مؤلفة من بنطال عالي الخصر وقميص بسيط لإطلالة مثالية تناسب نهار عمل، تجرئي ونسقي قطعتين بألوان جريئة كالأخضر الكاكي والبرتقالي وأكملي اللوك بحذاء أحمر وحقيبة باللون الجملي.

بنطال ترتان مع توب قصير

برزت هذا الموسم صيحة طبعة الترتان، أختاري بنطال بهذا النمط ونسقيه مع توب قصير أو كنزة قصيرة بلون قريب للون البنطال لتضمني إطلالة على الموضة ومزيد من الطول.

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بناطيل جينز عالية الخصر

لائمي البناطيل الجينز مع قميص أبيض لإطلالة يمكن التوجه بها إلى المكتب أو أعتمدي بنطال رمادي مع كنزة صوف سوداء بكتف واحد وبوط مدبب بكعب رفيع لإطلالة أنثوية مميزة تناسب طلعات المساء.

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