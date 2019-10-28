الساعات الوردية صديقة أيامك الدائمة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2019 04:40 مساءً - من منا لم ترتدي في وقت من الأوقات ساعة وردية جذابة ولافتة للنظر بلونها الأنثوي؟

بالطبع جميعنا اخترنا ارتداء الساعة الوردية في وقت من الأوقات مع إطلالاتنا الكاجوال اليومية أو حتى مع الإطلالات الرسمية التي في بعض الأحيان تحتاج إلى إضافة ألوان جذابة، وبالطبع يتربع الوردي على عرش هذه الألوان، خاصة وأنه اللون الأكثر قرباً إلى قلب السيدات والفتيات في مختلف الأعمار.

ولكي تبقى ساعتك الوردية مواكبة لآخر الصيحات العالمية، عليك الإطلاع على بعض التصاميم الجذابة التي رصدناها من خلال جولة قمنا بها على بعض دور المجوهرات العالمية، فقد استطاعت أن تقدم ساعات فاخرة تميزت بتصاميمها المختلفة وبألوانها التي جاءت بتدرجات اللون الوردي المميز.



ساعات وردية لافتة من Gucci

ساعة باللون الوردي الغامق مع ميناء من اللون نفسه من Gucci



كعادتها تبهرنا دار Gucci بتقديم أفخر وأجمل الساعات الجذابة التي لطالما حازت على إعجاب السيدات بمختلف أعمارهن. ولشتاء 2020 اختارت دار Gucci أن تقدم ساعات باللون الوردي بتصاميم متنوعة وبتدرجات مختلفة لتناسب مختلف الإطلالات، فقد قدمت ساعة باللون الوردي الغامق مع ميناء بنفس اللون تميزت بحواف ذهبية، وبالتأكيد نرشح هذه الساعة مع إطلالات الكاجوال اليومية.

أما الساعة الثانية التي أبهرتنا من Gucci فقد جاءت من الجلد الوردي الفاتح مع ميناء مزين برسمات ملونة، كما تداخل معها اللون الذهبي أيضاً.



ساعة من Hermès

ساعة من الجلد الوردي الغامق مع أحجار الألماس من Hermès



اذا كنت تبحثين عن ساعة تناسب الإطلالات اليومية والكلاسيكية في آن واحد فعليك اختيار هذه الساعة المميزة من Hermès والتي جاءت من الجلد الوردي الغامق، مع ترصيع بقطع الألماس الصغيرة على الحواف، ناهيك عن ميناء الساعة الأبيض الذي تميز بوجود أرقام كبيرة الحجم في وسطه.



ساعة من GC

ساعة باللون الوردي الفاتح الناعم من GC



هذه الساعة الأنيقة من GC ستنال إعجابك بالتأكيد، فقد تميزت بلونها الوردي الهادئ الذي جاء من الجلد الناعم والخفيف، بالإضافة إلى أن تداخل اللونين الفضي والبرونز فيها جعلها تتمتع ببصمة خاصة بها ستمنح إطلالاتك أناقة مثالية بالتأكيد.

ساعات ذهبية اللون لمناسباتك المميزة

خواتم ألماس لإطلالة ملوكية