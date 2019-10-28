خواتم ذهب مزودجة ترند شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2019 04:40 مساءً - استطاعت قطع المجوهرات الفاخرة من حصد اهتمام السيدات بمختلف أعمارهن وأذواقهن. فمن غير الطبيعي ألّا تترافق مختلف الإطلالات بقطع المجوهرات الفاخرة، وخاصة الإطلالات الرسمية الكلاسيكية التي عادة ما تختارها السيدات في السهرات المسائية.

وبالطبع تتنوع خيارات السيدات لقطع المجوهرات بحسب أذواقهن، فنرى بعضهن يركز على العقود الفاخرة فقط، أما أخريات يخترن ارتداء الأساور العريضة والمرصعة، فيما تركز الكثير من السيدات على الخواتم التي تشع جمالاً من أيديهن.

وعلى هذا الأساس لا بدّ أن تواكبي آخر صيحات الخواتم لشتاء 2020 وذلك باختيارك خواتم الذهب المزدوجة، التي شاهدناها مرصعة بأجمل الأحجار الكريمة من أفخر دور المجوهرات العالمية، ناهيك عن أنها جاءت بتصاميم متعددة.

خاتم من Piaget

خاتم مزدوج من الذهب الوردي مع أحجار الألماس من Piaget



يتمتع هذا الخاتم الأنيق من Piaget بكلّ مقومات الفخامة التي تتناسب مع الإطلالات الرسمية بشكل مؤكد، فقد جاء من الذهب الوردي الناعم بتصميم كلاسيكي لافت، مرصع بالكثير من أحجار الألماس الصغيرة الحجم، التي زينت تصميمه الكروي.

ننصحك باختيار هذا الخاتم مع الفساتين الطويلة الرسمية، وحاولي ألّا تختاري خواتم أخرى معه لكي تبقى الأنظار موجهة إليه.



خاتم من Chopard

خاتم مزدوج بتصميم مميز ولافت من Chopard



هذا الخاتم اللافت من Chopard استطاع أن ينال إعجاب الكثير بسبب تصميمه المميز الذي جاء على شكل قلبين، أحدهما كبير الحجم مزين في وسطه بحجر كريم باللون الأسود، والأخر صغير الحجم تميز بحبة ألماس صغيرة منحته الفخامة التي تبحث عنها كلّ سيدة.

ننصحك باختياره مع الفساتين أو الجمبسوت ذات اللون الأسود، الرمادي الغامق أو الأبيض، كونه سيليق بهذه الألوان ويضفي عليها فخامة لا مثيل لها.



خاتم من Oscar de la Renta

خاتم مزدوج من الذهب الأصفر مع أحجار كريمة من Oscar de la Renta



لا بدّ من اختيار هذا الخاتم المزودج المميز من Oscar de la Renta اذا كنت ترغبين باختيار ما يناسب إطلالاتك الكلاسيكية المائلة إلى العصرية.

فبتصميمه من الذهب الأصفر مع الأحجار التي جاءت بشكل لوزي من الياقوت الأحمر والوردي الفاتح، ستمنح الإطلالة الأناقة التي تبحثين عنها مع القليل من العصرية الجذابة.

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