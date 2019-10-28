صوره أثارت ضجة واسعة .. متحول جنسيا على السجاد الأحمر بمهرجان “أيام قرطاج” في تونس

أثارت صورة رجل متحول جنسيا بفستانٍ فاضح، على السجاد الأحمر في افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت المتحولة جنسياً “سندرا” مرتدية فستاناً “فاضحا” ومكشوفاً أسود اللون خلال الافتتاح ما أثار ضجة واسعة، فما عبّرت جمعية “شمس” المدافعة على المثليين عن تعاطفها مع “سندرا” اثر الهجوم الذي تعرضت له.

“وسندرا” هي “بطلة” فيلم ‘في الظل’ للمخرجة ندى المازني حفيظ. وتناول الفيلم قضايا المثليين و المثلييات في تونس السنة الماضية.

وانطلقت السبت 26 أكتوبر 2019، فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية التّي أُطلق عليها “دورة نجيب عيّاد” إثر وفاته أسابيع قليلة قبل انطلاق المهرجان.

وستعيش تونس على وقع عرض عدد كبير من الأفلام من مختلف الدّول ليكون اختتام هذا المهرجان في الثاني من نوفمبر المُقبل.