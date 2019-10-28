الامارات | "الفيل الازرق 2 " ايرادات غير مسبوقة لـ" الرعب" في مصر.. انتظروه في جزء ثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الازرق 2 " ايرادات غير مسبوقة لـ" الرعب" في مصر.. انتظروه في جزء ثالث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فيلم "الفيل الازرق 2 " إيرادات وصلت 103 ملايين جنيه مصري ليكون بذلك أول فيلم رعب مصري يحقق هذه الايرادات في مصر، فضلا عن تحقيقه إيرادات كبيرة فى دول الخليج العربي. وبعد هذا النجاح تستعد شركة الانتاج لجزء ثالث منه، حيث يعمل الكاتب أحمد مراد حالياً على معالجة السيناريو، الذي من المتوقع أن يبدأ تصويره خلال منتصف العام المقبل.



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