دار"جيفنشي" تُقدّم مجموعة"داون تاون" لحقائب سفر عملية

يعبّر السفر في طبيعة الحال عن أسلوب حياة مميزة ورفاهية، وهذا يتطلّب اختيار الحقائب و الأكسسوارات العملية لتحقيق الراحة خلال الرحلات الجوية والتنقّل من بلد آخر. وفي هذه المقالة، اخترنا لكِ مجموعة من الحقائب المميّزة للسفر. وفي ما يلي سنعرض لكِ وله أشكال حقائب تناسبكما للسفر، قد صممتها دار Givenchy.



إنّها مجموعة حقائب Downtown من Givenchy بخمسة موديلات مختلفة بالنيلون الأسود أو الأبيض، مزدانة بتفاصيل متباينة من الجلد. وهي تتضمّن حقيبة ظهر متعددة الاستعمالات، حقيبة دفل صغيرة، حقيبة خصر عملية وحقيبة تُحمَل جانبياً على الجسم بشكل أسطواني أو مستطيل.



تستحضر كافة التصاميم شكل "V" الرمزي الذي ظهر على أزياء كلار ويت كيلر للنساء والرجال، كما أنّها تحمل اسم العلامة المسطّر بخطّ أحمر وهو شعار يُعدّ إحدى بصمات هوبر دو جيڤنشي المفضّلة.

تتوفّر مجموعة حقائب Downtown المحدودة الإصدار من Givenchy الآن في متاجر محددة فقط وستتوفر في جميع أنحاء العالم بدءاً من أكتوبر 2019.

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