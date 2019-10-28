"بيشتمني عشان تخينة".. سيدات يخلعن أزواجهن بسبب الوزن الزائد

تمتلئ محاكم الأسرة بآلاف القضايا من السيدات اللاتي أردن إنهاء حياتهن الزوجية، بعد معاناة طويلة مرين بها مع زوج لم يعطيهن القدر الكافي من الاحترام والمعاملة الحسنة.

واتفقت بعض قضايا الخلع في السبب ذاته، فكان الوزن الزائد لسيدات تلقين معاملة سيئة من أزواجهن هو سبب إقامتهن دعوى خلع للتخلص من الإهانة المستمرة أو رغبة الزوج في الزواج مرة ثانية.

إسراء: بيشتمي عشان تخينة.. وراح يخطب واحدة تانية

إسراء، سيدة عشرينية أقامت دعوى خلع من زوجها بمحكمة الزنانيري، بعدما ظل يتعدى عليها الزوج بالسب وتهديدها بالزواج مرة ثانية، بسبب أنها سيدة وزنها زائد.

"متجوزني وأنا تخينة، مخبتش عليه حاجة، فجأة بقى يسب فيا وكل شوية يهني ويهددني إنه هيتجوز عليا، وحاولت في الرجيم بس مجابش نتيجة، عملت اللي عليا وزيادة" هكذا تحدثت السيدة العشرينية، لـ"هن".

حاولت "إسراء" الاستمرار في حياتها الزوجية للحفاظ عليها، فهي متزوجة منذ عامين، لكنها فوجئت بأن زوجها ذهب للتقدم لخطبة فتاة أخرى، وهو الأمر الذي لم تستطع تحمله فقررت رفع دعوى خلع من زوجها.

Advertisements

دعاء: بيتشكيني لأصحابه عشان تخينة

دعاء، هي سيدة ثلاثينية لم يختلف حالها كثيرًا، فهي سيدة ممتلئة الوزن الأمر الذي يثير غضب زوجها، كما أنه يشكو لأصدقائه وزنها الزائد.

قررت "دعاء" رفع دعوى خلع من زوجها، الذي تزوجت به بعد قصة حب قصيرة استمرت لأشهر، لكن وزنها بدأ يزداد بعد ولادتها، وهو ما جعل زوجها يشكو لأصدقائه، كما أنها علمت بنيته للزواج من فتاة أخرى.

وحينما واجهت الزوجة الثلاثينية زوجها برغبته في الزواج، أنكر ذلك، لكنها أصرت على رفع دعوى خلع للتخلص من إهانات زوجها.

سارة: اتجوز عليا عرفي بسبب وزني الزائد

لم تستغرق "سارة" أكثر من عام في زيجتها، وذلك بسبب إهانة زوجها لها نظرًا لجسدها الممتلئ بالترهلات، فرغم محاولاتها المستمرة بإنقاص وزنها لكنها كانت تفشل في ذلك.

"بعد مرور أشهر من زواجي اكتشفت أنه متجوز عليا عرفي" الصدفة كانت طريقها في اكتشاف ذلك، وهو الأمر الذي اتخذت على إثره قرارها بإقامة دعوى الخلع من زوجها.