الامارات | 7 نصائح للاستمتاع بزيارة «معرض الشارقة للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للاستمتاع بزيارة «معرض الشارقة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً» شعار الدورة الـ 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي ينطلق بعد غد، الأربعاء، ويتواصل حتى 9 نوفمبر، في مركز إكسبو الشارقة، ويعكس أفكاراً عديدة تتعلّق بعادات القراءة وتطوير مهاراتها وتنميتها والتخطيط لها وترتيب أولويات القارئ.

في هذه الدورة التي تفتتح بالتزامن مع نيل الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، نقدم مجموعة من النصائح للعائلة من أجل زيارات ناجحة للمعرض، توفّر الوقت والجهد للحصول على أفضل العناوين لجميع أفرادها:

1- جَهِّز قائمتك مسبقاً

من الأفضل أن تبحث عن الكتب التي تريدها قبل زيارتك إلى المعرض عبر الاطلاع على أحدث الإصدارات ضمن مجال اهتمامك سواء في الشعر أو الرواية أو الكتب العلمية أو التاريخية أو غيرها، وأن تعد قائمك التي تحتوي على عنوان الكتاب كاملاً واسم مؤلّفه ودار النشر، وهو ما يسّهل عليك تجوالك ووصولك إلى ما تريده من عناوين.

2- فكّر في تأسيس مكتبة العائلة

اجعل تأسيس مكتبة في بيتك هدفاً ينبغى تحقيقه هذه السنة، وخطّط لأن تحتوي على مؤلّفات في موضوعات عامة تهمّ جميع أفراد أسرتك، مثل بعض الموسوعات التي يمكن للجميع العودة إليها في جميع مراحل دراستهم وعلى اختلاف مجالات عملهم لاحقاً، وكذلك بعض المراجع في اللغات وكلاسيكيات الأدب العربي والأدب العالمي، وكتبا تتضمّن مدخلاً لعدد من العلوم، ولا تغفل بالطبع كتب الأطفال واليافعين والقصص المصوّرة.

3- ساعِد طفلك في انتقاء الكتب

قدّم لأطفالك العديد من الخيارات في مجالات معرفية متنوّعة حتى لا ينحصر اهتمامهم في موضوع محدّد، وأجرِ حواراً معه حول محتوى ما يريد اقتناءه من كتب وقدّم له نصائحك دون أن تفرضها عليه، بحيث يختار كتبه بنفسه، ويتصفحها ويتعامل مباشرةً مع الناشر ويطرح عليه ما يخطر بباله من أسئلة.

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4- إجمع العائلة تحت سقف واحد

استغل فرصة وجود جميع أفراد العائلة تحت سقف واحد وفضاء واحد لتبادل الآراء والتقييمات حول الكتب التي قرأها كل فردٍ منهم والتي ينوي قراءتها، والاستفادة من خبراتهم وتراكم المعرفة والثقافة لديهم، وكيف ساهمت وتساهم في تطوير الوعي وتغيير السلوك والعادات.

5- رتّب موعد زيارتك

انتهز فرصة زيارتك للمعرض لحضور ندوات ثقافية أو لقاءات مفتوحة مع الكتّاب والفنانين والإعلاميين، بالإضافة إلى فعاليات الطفل، وفعاليات الطهي، والمسرحيات وفعاليات رسومات القصص المصورة، كما يحتفي معرض الكتاب بدولة معينة كضيف شرف المعرض، ما يمكنك من استغلال الفرصة للتعرف هذا العام على ثقافة المكسيك وتاريخها وأدبها وفنونها وعمارتها.

6- ماذا ينتظر أطفالَك في المعرض ؟

لا تضيّع فرصة مشاركة أطفالك في الورش التي يخصّصها المعرض لهم ضمن برنامجه للدورة الحالية، والتي تتضمّن قصصاً تفاعلية وتقنيات الكتابة والرسم وتصميم الكتاب والتصوير المفاهيمي والتشكيل بالصلصال ومسرح الدمى وصنع آلات موسيقية ومهارات اللغة والأساليب البلاغية، والتي ستطوّر من مهاراته وطرائق تفكيره وتراكم لديه معرفة جديدة وتنمي ثقافته ونظرته إلى نفسه وإلى العالم.

7- احضر مبكراً وابحث عن «باركنغ»

معرض الشارقة الدولي للكتاب من أكبر ثلاثة معارض للكتاب في العالم، ويستقبل سنوياً أكثر من مليوني زائر من الإمارات وخارجها. ومع كل هذا العدد الكبير من الزوار يشهد المعرض إقبالاً أكبر في الأيام التي تتضمن استضافة مشاهير الثقافة والفن والإعلام. ورغم توفير عدد كبير من المواقف المجانية للزوار على مداخل المعرض وبالقرب منه، قد يجد البعض صعوبة في العثور على موقف لسيارته بشكل سريع، لذلك ننصحك في مثل هذه الأيام التي يتوقع أن تشهد ازدحاماً أكبر، باستخدام المواصلات العامة، أو إيقاف السيارة في مكان قريب والسير على الأقدام.