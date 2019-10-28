منها خفض ضغط الدم.. 5 أسباب تدعوك لتناول الرمان يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أشارت الجمعية الألمانية للتغذية إلى أن الرمان يعتبر من الفواكه اللذيذة المفضلة للكثيرين، لكن ما قد لا يعرفه البعض أنها ثمرة غنية جدا بالعناصر الغذائية الهامة للصحة.

1- تقوية جهاز المناعة

الرمان غني جدا بمضادات الأكسدة الهامة بشكل خاص للحفاظ على صحة خلايا الجسم ومساعدتها على مقاومة البكتريا والفيروسات، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرمان يفوق الشاي الأخضر فيما يخص مضادات الأكسدة بثلاث مرات.

2- تنظيف الأوعية

هذه الفاكهة العجيبة لها تأثير قوي أيضا على صحة القلب والأوعية الدموية؛ حيث يساعد تناول الرمان بانتظام على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي يقل خطر ترسبات الأوعية الدموية.

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3- خفض ضغط الدم

من خلال تحرير الأوعية من الترسبات ينخفض ضغط الدم تلقائيا؛ حيث يتدفق الدم دون عوائق.

4- تأثير مضاد للالتهابات

تعتبر مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان هامة أيضا لمعالجة الالتهابات، حتى أن دراسة أظهرت فائدة للرمان في علاج حالات التهاب المفاصل وتقليل الألم بشكل كبير.

5- التأثير على الخلايا السرطانية

أظهرت العديد من الدراسات قدرة للرمان في محاربة الخلايا السرطانية، وأثبتت دراسة أجريت عام 2012 أن الرمان ساعد على الحد من انتشار خلايا سرطان البروستاتا.