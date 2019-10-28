منها الأسنان.. إليك علامات التمتع بصحة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية أن الجسم عادة ما يرسل إشارات تدل على الإصابة بالأمراض، كما يظهر عليه أيضا علامات تشير إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.

الشعر اللامع

الشعر الهش قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية بالجسم، فالشعر يعتبر مرآة لصحة الجسم، وكلما تمتع الشخص بصحة جيدة كان شعره لامعا وجيدا.

الأظافر القوية

تعتبر قوة الأظافر وصلابتها أيضا دليل على صحة الجسم، فإذا تغير لون الأظافر أو تقصفت بسرعة فقد يكون ذلك مؤشرا على نقص بعض العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم مثل الحديد.

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الأسنان واللثة

تعيش ملايين البكتريا في الفم، والكثير منها مهم للغاية لصحة الإنسان، وتعتبر نظافة الأسنان من الأمور الهامة لصحة الجسم والحفاظ على هذه البكتريا، ومن المهم أيضا تنظيف الفجوات البينية في الأسنان بالخيط.

النوم الكافي

تعتبر قلة النوم واضطراباته من علامات نمط الحياة غير صحي، ولكن من المؤكد أن الأشخاص الذين ينامون بشكل كافٍ وجيد هم أكثر صحة من الأشخاص، الذين يعانون من هذه المشكلات.

العلاقات الاجتماعية الجيدة

أثبتت دراسة نشرتها مجلة "الصحة والسلوك الاجتماعي" الأمريكية أن الأشخاص ذوي العلاقات والاتصالات الاجتماعية الجيدة يتمتعون بصحة أفضل، ويعيشون حياة أطول من الأشخاص المنغلقين، وعللت الدراسة أن العلاقات الاجتماعية تخفف من حدة التوتر، وهو ما يؤثر بالإيجاب على جهاز المناعة.

اللسان

يستدل الأطباء على كثير من أمراض الجسم مثل القلب عن طريق اللسان، ويعتبر اللون الطبيعي للسان الأحمر الفاتح المغطى بطبقة خفيفة باللون الأبيض.