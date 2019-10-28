بعد صورتها في المستشفى.. حياة شدوى الحضري بين التعصب للزمالك والانضمام لـ"وادي دجلة"

بصورة لها وهي مستلقية على فراش أحد المستشفيات، ويبدو على ملامحها الإرهاق، شارك عصام الحضري، حارس المنتخب الوطني السابق، متابعيه أمس، بصورة جديدة لابنته شدوى، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق الحارس: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي يا شدوى"، متابعًا: "شدوى بنتي بعد إجراء عملية جراحية ومازالت في البينج، اسألكم الدعاء بالشفاء".

الأمر الذي تفاعل معه العديد من متابعيه، داعين لها بالسلامة واسترداد الصحة، وترصد "هُن" محطات في حياة نجلة الحضري، صاحبة الـ 19 عاما.

عيد ميلادها

لفتت شدوى الحضري، الأنظار حولها، عقب احتفالها بعيد ميلادها الـ 16 منذ ثلاث سنوات، بعدما احتفل بها الحضري داخل "فيلته" الخاصة.

حتى تصدرت مُحركات البحث حينها، بعدما كان عيد ميلادها أبرز ظهور لها لوسائل الإعلام.

خطوبتها لنجم الزمالك

عادت نجلة الحضري، للأضواء من جديد عقب إعلان خطبتها على نجم نادي الزمالك، محمود كهربا، في مايو 2017، حيث بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صور خطبتهما، واللحظات التي جمعتهما طيلة فترة الخطوبة.

وكانت "شدوى" كشفت حينها عن كواليس الخطبة، خلال حوارها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مؤكدة أن والدتها أبلغتها بأن اللاعب تقدم لخطبتها، مضيفة: "أنا أصلا كنت معجبة بيه من زمان، وكنت بحب أشوفه وهو بيلعب".

وأضافت "الحضري" قلت لماما إحنا نتكلم مع بعض ونعرف بعض، ده فرصة وجت ومحدش هيضيع فرصة زي دي".

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وعلى الرغم من تصريحات نجلة الحارس التاريخي للمنتخب الوطني، إلا أن متابعيها تفاجأوا بفسخ خطبتها من اللاعب، بعد مرور شهر، وذلك بعدما نشرت صورة لها بصحبة والديها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلًة، "الجميع يذهب إلا أنتم".

آرائها الكروية

على الرغم من تفوق والدها خلال مسيرته مع النادي الأهلي، إلا أن انتماء نجلته يذهب للغريم التقليدي، نادي الزمالك، حيث أعربت عن رفضها التام اللعب للنادي الأهلي في المستقبل.

وقالت شدوى في تصريحات سابقة لـ"الوطن سبورت": "مش هلعب للنادي الأهلي، أنا زملكاوية متعصبة، ونفسي ألعب لنادي الزمالك، أنا ألعب في مركز المهاجم الصريح في أكاديمية الجامعة الأمريكية".

انضمامها لنادي وادي دجلة

في أبريل الماضي، أعلن عصام الحضري، حارس النجوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "تويتر" عن انضمام نجلته شدوى للفريق النسائي بوادي دجلة.

ونشر "الحضري" حينها صورا لابنته، مُعلقًا: "انضمام شدوى عصام الحضري للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي وادي دجلة، برئاسة المهندس ماجد سامي والمهندس هاني فؤاد، وتحت قيادة الكابتن القدير محمد كمال.. ألف مبروك يا حبيبتي وبالتوفيق دايمًا يارب".