كان يشعر بالعمى بدونها.. زوجة طه حسين في ذكرى رحيله

على مدار 60 عاما لازمته في كل كبيرة وصغيرة في حياته فلم تفارقه هي يومًا حتى فارق الحياة بأكملها عميد الأدب العربي طه حسين، الذي يتزامن اليوم الذكرى الرابعة والأربعين على رحيلة.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الزوجة الوحيدة لعميد الأدب العربي.

- هي السيدة الفرنسية سوزان بريسو، التي ولدت عام 1895، لأسرة كاثوليكية.

- عملت "بريسو" بالتدريس لفترة.

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- التقت طه حسين الشاب عندما انتقلت للعيش إلى جنوب فرنسا بسبب الحرب العالمية.

- قال طه حسين عنها في كتاباته أنها في البداية كانت تتعاطف معه كونه شاب كفيف وبعد فترة من الحديث أحبت عقليته وقدرته ولكنها رفضت حبه في البداية كونهما مختلفي الديانة، إلا أنها أعلنت لأسرتها أنها ترغب في الزواج من الشاب المصري الكفيف القادم من ثقافة وبيئة مختلفتين.

- رغم اعتراض الأسرة في البداية، إلا أنه وقع الزواج في 9 أغسطس 1917، بعد مباركة شقيق والدها وهو أحد القساوسة، وذلك بعد جلسه قصيرة مع طه حسين.

- وصفت "بريسو" في كتابها "معك"، والذي يروي حياتها التي امتدت لستة عقود مع طه حسين، وصفت مشاعرها في لحظة وفاة طه حسين قائلة "بقيت مع جثمانه وحدي نصف ساعة كاملة، قلت لنفسي وأنا وحيدة معه، ابني لم يصل بعد، وابنتي مازالت في الطريق من أمريكا إلى القاهرة، وهمست ألم نبدأ الحياة وحيدين، وها نحن الآن ننهيها وحيدين".

- بعد 16 عاما من رحيل عميد الأدب العربي، رحلت حبيبته وصديقته التي كان دومًا يخبرها أنه أعمى بدونها عن عمر ناهز 94 عاما.