هاني البحيري عن مبادرة "دكان الفرحة": سأكون عنصر فعال فيها بالتبرع والتسويق لها

تحدث مصمم الأزياء هاني البحيري، عن مبادرة "دكان الفرحة"، لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية، تحت رعاية صندوق تحيا مصر، قائلا: "سعيد جدا بالمشاركة مع صندوق تحيا مصر في حاجة اسمها دكان الفرحة، متشاركين ومتكاتفين لإسعاد المحتاجين".

وأضاف البحيري، خلال لقاءه مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، "إحنا بنسعد وشكرا إنه في حياتنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب فكرة صندوق تحيا مصر، هو الإنسان الجميل المحترم اللي اتبرع لإنشاء هذا الصندوق، الذي يستفيد منه المصريون".

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وأوضح البحيري أنه سيكون عنصر فعال في المبادرة، واتفق بالفعل مع الصندوق أن يحمل على عاتقه جزء من دكان الفرحة، بتبرعات شخصية وتسويق للمبادرة لدى الشركات الكبرى.

وأحيا النجم محمد حماقي ظهر السبت، احتفالية صندوق تحيا مصر لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "دكان الفرحة "والتي أقيمت بفندق الماسة بمدينة نصر بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية وأمين الصندوق والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو اللجنة التنفيذية للصندوق ونفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وشارك في الاحتفالية مع وزيرة الاستثمار، نجمات الفن منهم "كندا علوش، ولبلبة، ورجاء الجداوي، وفردوس عبد الحميد" بالإضافة إلى مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري والأديبة ريهام فؤاد الحداد، وصبورة السيد، وسامر يوسف وزوجته مهندسة الديكور رباب عبد العاطي.