كيف تنسّقين الجوارب مع مختلف أنماط الفساتين تمامًا كنجمات ستايل الشّارع؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غالبًا ما تلجأ النساء إلى ارتداء الجوارب السوداء الطويلة الدافئة، مع مختلف أنماط الفساتين خلال فصل الشتاء القاسي، حيث تضفي على المظهر لمسة من الأناقة والجمال.

لكنْ بحسب أسلوب نجمات ستايل الشارع، بدلاً من ارتداء الجوارب كذريعة لارتداء فساتين الكوكتيل القصيرة طوال فصل الشتاء، اختاري فستانًا متوسط الطول ونسّقيه مع معطف أنيق وزوج من الجوارب الضيقة المزخرفة للحصول على المظهر المثالي الأنيق.

فيما يلي أبرز إطلالات نجمات ستايل الشارع بالجوارب السّوداء المزخرفة خلال الموسم الحاليّ

تشتهر أليكسا تشانغ بأسلوبها الأنيق والمميّز، والذي جعلها من أبرز النساء أناقة في الجيل الحالي، وهي تجيد ارتداءها فساتينها المفضّلة مع الجوارب المزخرفة خلال الأشهر الباردة، وهذه الإطلالة ليست استثناءً.

ارتدي فستانًا من الصوف بطول يصل إلى أسفل الركبة ونسقيه مع جوارب مزخرفة سوداء وزوج من بوت الكاحل الأنيق.

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جربي تنسيق فستانكِ الأسود المطبّع مع الجوارب الضيقة وزوج من صنادل الميول المشرقة.

اعتمدي صيحة الطبقات، بتنسيق فستان مع قميص بالأزرار و كنزة صوفية قصيرة، وأنهي إطلالتكِ بالجوارب السوداء وزوج من أحذية الأوكسفورد ذات الكعب المكتنز.

أضفت الجوارب المشبكة لمسة أنيقة وقوية على الإطلالة الناعمة بظلال الوردي والأحمر.

إذا كنتِ من عشّاق الأناقة الفرنسية، فتذكري أنّ الجوارب الضيقة قطعة لا تخلو منها خزانة المرأة الفرنسية خلال الأشهر الباردة.

اختاري فستانًا أو تنورة بأطراف غير متماثلة للحصول على إطلالة عصرية مواكبة للموضة.