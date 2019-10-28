أغلى 10 خواتم خطوبة المشاهير.. أسعارها تفوقُ توقّعاتكِ! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ارتدت نجمات الفنّ والمشاهير خواتم خطوبة بملايين الدولارات، فأحلامهنّ لا تقتصر على ارتداء خواتم لا تليق بهنّ لإعلان ارتباطهنّ، بل يبحثن عن أغلى وأجمل خواتم الخطوبة في العالم، ليتنافسنَ فيما بينهنّ، وفقًا لاعتبارات الجمال وارتفاع الثمن.

كما تعتقد أغلب النجمات أنّه كلما كانت خواتم الخطوبة لافتةً للأنظار، كثُر الحديث عن هذا العشق الجنونيّ الذي كلّف صاحبه ثروة بأكملها، وكلما كانت قطعة الألماس أكبر حجمًا وحجر الزمرّد أو الياقوت أكثر نقاءً، كبُر حجم الحبّ وزاد. لذا فهنّ يبحثن دائمًا عن الأغلى والأجمل والأغرب.

وبما أنّ خواتم خطوبة المشاهير تتّسم بالأناقة والفخامة والتّرف، رصدنا لكِ أغلى 10 خواتم خطوبة للمشاهير على الإطلاق، لتستلهمي منها شكل معدن أو حجر خاتمكِ.